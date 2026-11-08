Katastrofa na tirih: trčila sta vlaka, ogromno ljudi je poškodovanih (FOTO)

Pri Gizi južno od egiptovske prestolnice Kairo sta danes trčila dva vlaka, pri čemer je iztirilo več vagonov, poškodovanih pa je bilo najmanj 120 ljudi, poročanje egiptovskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Oblasti so že sprožile preiskavo vzroka nesreče. Egiptovske železnice so sporočile, da je vlak, ki je potoval iz Gize v Fajum, trčil v zadnji del drugega vlaka, ki je peljal iz Kaira v mesto Asuan. Po navedbah egiptovskega ministrstva za zdravje so poškodovane prepeljali v bližnji bolnišnici. Reševalne ekipe so za odstranitev razbitin uporabile tudi žerjave.

Posledice hude nesreče. FOTO: Stringer Afp

Zgodilo se je blizu najhujše nesreče

Nesreča se je zgodila blizu prizorišča najhujše železniške nesreče v egiptovski zgodovini, ko je leta 2002 požar zajel vlak, v katerem so bili turisti. Tedaj je umrlo 370 ljudi. Leta 2009 pa se je na območju zgodilo več železniških nesreč, ki so zahtevale več deset življenj. Egipt je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v zadnjem desetletju vložil milijarde dolarjev v posodobitev prometne infrastrukture, vključno z novimi avtocestami in progami za hitre vlake. Vendar pa kljub temu še ni temeljito prenovil večjega dela svojega zastarelega železniškega omrežja.