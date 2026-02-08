Katastrofa v Kanu: najmanj trideset ljudi izgubilo življenje v prometni nesreči

V prometni nesreči v zvezni državi Kano na severu Nigerije je umrlo najmanj 30 oseb, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili lokalni uradniki. V nesreči je bil udeležen tovornjak, ki je prevažal ljudi. Po besedah predstavnika vlade zvezne države Kano naj bi se to vozilo, ki je bilo na poti v mesto Gujungu, zaradi neprevidne vožnje prevrnilo, pri tem je umrlo veliko oseb, številne pa so ranjene. Zanje je guverner zvezne države Kano Aba Kabir Jusuf odredil brezplačno zdravstveno oskrbo, poroča AFP.

Prometne nesreče so v Nigeriji pogoste, saj je cestno omrežje slabo vzdrževano, prometni predpisi pa se redko spoštujejo. Podatki zveznega organa za varnost v cestnem prometu FRSC kažejo, da je v letu 2023 v 9570 prometnih nesrečah po vsej državi umrlo 5421 ljudi, še navaja AFP.