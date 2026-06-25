Katastrofa v Venezueli, število smrtnih žrtev narašča: »Država nas je pustila na cedilu, svojce v ruševinah iščemo sami« (FOTO in VIDEO)

Po zadnjih uradnih podatkih se je število smrtnih žrtev katastrofalnih potresov povzpelo na najmanj 164, vendar oblasti opozarjajo, da bo končna bilanca najverjetneje precej višja. Iz številnih porušenih stavb se še vedno slišijo kriki preživelih, medtem ko svojci preiskujejo ruševine v iskanju ujetih najdražjih. Ameriški geološki zavod ocenjuje, da bi lahko število smrtnih žrtev na koncu preseglo številko več deset tisoč.

Zaradi obsega katastrofe je zaprto glavno letališče v Caracasu, železniški promet je ustavljen, pouk pa odpovedan. Oblasti še ocenjujejo razsežnost škode, ki pa jo že zdaj označujejo za ogromno. Na dogajanje se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je število žrtev označil za katastrofalno ter sporočil, da so Združene države pripravljene pomagati prizadetim območjem. Potresi so porušili veliko število stanovanjskih in drugih objektov, pod ruševinami pa naj bi bilo še vedno ujetih veliko ljudi.

Magnituda 7,5 v resnici pomeni dvakrat hujše posledice od 7,2

»Magnituda 7,5 se morda ne zdi veliko večja od 7,2, vendar je zaradi načina delovanja lestvice v resnici dvakrat večja,« je za CNN povedal Adam Pascale, seizmolog na Seizmološkem raziskovalnem inštitutu v Avstraliji. »To pomeni, da je tresenje trajalo veliko dlje, ker je prvi potres sprožil tresenje, 40 sekund kasneje pa je sledil močnejši dogodek, ki je imel daljše trajanje tresenja,« je dodal.

Popoln kolaps, država zmore pomagati dovolj

Prebivalci La Guaireja, kjer je stanje trenutno najhujše, so brez elektrike, vode ali interneta, stavbe so izravnane s tlemi, oblasti pa se ne zmorejo odzivati na vse klice na pomoč. Ljudje so prepuščeni sami sebi. »Država nas je pustila na cedilu, svojce v ruševinah iščemo sami,« za tuje medije izjavljajo preživeli. Ena izmed najpomembnejših samoiniciativ je spletna stran za pogrešanje osebe, ki jo je čez noč naredila lokalna podjetnica.

Platforma z imenom »Venezuela Te Busca« oziroma »Venezuela te išče«, ljudem pomaga pri iskanju pogrešanih oseb in združitvi družin. Razvila jo je podjetnica Julia Alessandra Mariano, ki je za El Diario potrdila, da spletna stran deluje, čeprav je imela zaradi velikega števila obiskov več težav. Trenutno je namreč pogrešanih vsaj 9000 ljudi.