Katastrofalen dan na cestah: življenje izgubilo kar pet oseb na različnih mestih

Na Hrvaškem je danes v več prometnih nesrečah ugasnilo kar pet človeških življenj. Ena nesreča, o kateri smo že poročali popoldne, se je zgodila v predoru Hrasten, druga se je na cesti med naseljema Mačkovec in Slemenice, tretja v naselju Krvavac, četrta blizu naselja Pađene, peta pa v naselju Uštica.

Le približno 15 minut po polnoči se je, kot je sporočila policija, na cesti med naseljema Mačkovec in Slemenice zgodila prometna nesreča, v kateri je 59-letni voznik osebnega avtomobila umrl, piše portal index.hr. Po informacijah policije je voznik v blagem desnem ovinku zavil v odvodni jarek na levi, nato trčil v beton in se prevrnil na streho. Prometna nesreča v predoru Hrasten na avtocesti A6 se je zgodila okrog 4. ure. Policisti Postaje prometne policije Reka so ugotovili, da 29-letnik v desnem ovinku pred predorom hitrosti vožnje ni prilagodil lastnostim in stanju cestišča, zato je izgubil nadzor nad vozilom. Neposredno pred vhodom v predor je zavil levo in z vozilom trčil v betonsko ograjo. V nesreči je bil hudo telesno poškodovan tudi 24-letni sopotnik.

Žensko našli v Savi

Po poročanju portala index.hr, ki se sklicuje na informacije Policijske uprave dubrovničko-neretvanska, je v naselju Krvavac osebno vozilo padlo v reko Neretvo, pri tem pa se je smrtno ponesrečil 63-letni moški. Policija je dobila prijavo o tem dogodku okrog 9.30 ure. Po poročanju omenjenega portala se je ena huda prometna nesreča okrog 15.20 ure zgodila blizu naselja Pađene, tudi v njej pa je umrl moški. Po prvih informacijah je bilo udeleženo eno vozilo. Po poročanju portala index.hr, so s Policijske uprave Sisačko-Moslavačka sporočili, da so danes okrog 15. ure v naselju Uštica v reki Savi našli žensko truplo in avtomobil.