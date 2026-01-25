  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HRVAŠKA

Katastrofalen dan na cestah: življenje izgubilo kar pet oseb na različnih mestih

V več prometnih nesrečah na Hrvaškem umrli štirje moški, žensko našli v Savi.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 25. 1. 2026 | 20:16
2:08
A+A-

Na Hrvaškem je danes v več prometnih nesrečah ugasnilo kar pet človeških življenj. Ena nesreča, o kateri smo že poročali popoldne, se je zgodila v predoru Hrasten, druga se je na cesti med naseljema Mačkovec in Slemenice, tretja v naselju Krvavac, četrta blizu naselja Pađene, peta pa v naselju Uštica.

Le približno 15 minut po polnoči se je, kot je sporočila policija, na cesti med naseljema Mačkovec in Slemenice zgodila prometna nesreča, v kateri je 59-letni voznik osebnega avtomobila umrl, piše portal index.hr. Po informacijah policije je voznik v blagem desnem ovinku zavil v odvodni jarek na levi, nato trčil v beton in se prevrnil na streho. Prometna nesreča v predoru Hrasten na avtocesti A6 se je zgodila okrog 4. ure. Policisti Postaje prometne policije Reka so ugotovili, da 29-letnik v desnem ovinku pred predorom hitrosti vožnje ni prilagodil lastnostim in stanju cestišča, zato je izgubil nadzor nad vozilom. Neposredno pred vhodom v predor je zavil levo in z vozilom trčil v betonsko ograjo. V nesreči je bil hudo telesno poškodovan tudi 24-letni sopotnik.

Žensko našli v Savi

Po poročanju portala index.hr, ki se sklicuje na informacije Policijske uprave dubrovničko-neretvanska, je v naselju Krvavac osebno vozilo padlo v reko Neretvo, pri tem pa se je smrtno ponesrečil 63-letni moški. Policija je dobila prijavo o tem dogodku okrog 9.30 ure. Po poročanju omenjenega portala se je ena huda prometna nesreča okrog 15.20 ure zgodila blizu naselja Pađene, tudi v njej pa je umrl moški. Po prvih informacijah je bilo udeleženo eno vozilo. Po poročanju portala index.hr, so s Policijske uprave Sisačko-Moslavačka sporočili, da so danes okrog 15. ure v naselju Uštica v reki Savi našli žensko truplo in avtomobil. 

Več iz teme

prometne nesrečeHrvaškačrna kronikasmrtpolicija
ZADNJE NOVICE
20:59
Novice  |  Svet
DOSTOP DO VARNEGA SPLAVA

Velika zmaga: Evropski odbor podprl pobudo My Voice, My Choice

Evropska državljanska pobuda, ki jo vodi Nika Kovač, vstopa v odločilno fazo pred odločitvijo Evropske komisije.
Kaja Grozina25. 1. 2026 | 20:59
20:16
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HRVAŠKA

Katastrofalen dan na cestah: življenje izgubilo kar pet oseb na različnih mestih

V več prometnih nesrečah na Hrvaškem umrli štirje moški, žensko našli v Savi.
25. 1. 2026 | 20:16
19:36
Novice  |  Svet
VARNA ZATOČIŠČA

Nuklearna grožnja Tretje svetovne vojne: znanstveniki razkrili, kje bi človeštvo preživelo apokalipso

Študija služi kot resen poziv vladam, naj razvijejo načrte za preživetje v skrajnih okoliščinah.
25. 1. 2026 | 19:36
19:06
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINA GA VARUJE, PRIJATELJI GA OBISKUJEJO

12 let skrivnosti: kakšno je življenje Michaela Schumacherja po usodni smučarski nesreči?

Iz kome do zasebne rezidence: kje zdaj živi legendarni Michael Schumacher?
25. 1. 2026 | 19:06
18:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Za štirimi stenami se je dogajalo nasilje, tik pred 1. uro ponoči je posredovala policija

Policija je 57-letniku z Bleda izrekla prepoved približevanja.
25. 1. 2026 | 18:39
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: naj vas energija Bika vodi k stabilnosti in notranjemu miru

Astrološki vplivi za ponedeljek, 26. januarja 2026.
25. 1. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki