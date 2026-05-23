Katastrofalen trk: šest ljudi jo je skupilo, ena oseba umrla, otrok naj bi dobil odprt zlom noge (FOTO)

Na Hrvaškem, v bližini naselja Zagvozda, se je danes zgodaj popoldne zgodila huda prometna nesreča. Po poročanju portala 24sata.hr, ki se sklicuje na informacije splitsko-dalmatinske policijske uprave, je v nesreči ena oseba umrla, še pet oseb pa je dobilo poškodbe.

Po pisanju omenjenega portala sta v prometni nesreči, ki se je zgodila na vhodu v predor Sveti Ilija, trčila kombi in osebni avtomobil. Neuradno je umrla oseba polnoletni tuji državljan. Med poškodovanimi so večinoma tuji državljani, ki so bili v kombiju. Nesrečo si bo zelo zapomnil tudi otrok, ki naj bi po pisanju portala dobil odprt zlom noge.

Na pomoč je priskočil tudi helikopter nujne medicinske pomoči, ki je po pisanju 24sata.hr pristal na bližnjem šolskem igrišču. Zaradi prometne nesreče sta bila predor in cesta CD76 zaprta.