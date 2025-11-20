Kavaški klan pomotoma mučil napačnega?! Trpel je štiri ure grozot

Iz Avstrije prihaja zgodba, ki bi jo človek prej pričakoval v televizijski kriminalki kot pa v resničnem življenju. Na dunajskem deželnem sodišču sta pred sodnike stopila 39-letni Črnogorec in 50-letni Srb, ki ju avstrijski mediji povezujejo s kavaškim klanom – razvpitim kriminalnim omrežjem iz črnogorskega podzemlja.

Tožilstvo jima očita brutalno mučenje, ki naj bi ga leta 2020 zakrivila skupaj s še nekaj neidentificiranimi pajdaši. Prepričani, da v stanovanje vabi­jo sina bogatega Hrvata, so v resnici ugrabili napačnega človeka – mlajšega Hrvata, ki z milijonarjem ni imel nič. Skupaj z njim so v past zvabili še 64-letnega rojaka.

Stanovanje na Dunaju so prelepili s plastično folijo. Žrtvi so zvezali, pretepli, jima grozili s smrtjo in ju strašili s pištolami z dušilcem ter celo ročnimi žagami. »Če kmalu ne poveste, kje je denar, bomo začeli žagati,« je pisalo v eni izmed prestreženih digitalnih sporočil, po katerih so preiskovalci naposled našli osumljence.

»Stari je gotov, ta ga je mlatil po obrazu«

Mlado žrtev so mučili več kot štiri ure. Ko niso dobili odgovora, so se spravili še na 64-letnika. Iz sporočil, ki so jih pošiljali svojim nadrejenim, je razvidno, da so ga neusmiljeno pretepali, celo rezali z nožem. Mož naj bi v joku obljubil 750.000 evrov, samo da bi se rešili iz pekla.

Če ju sodišče spozna za kriva, jima grozi od deset do dvajset let zapora. FOTO: Greenleaf123 Getty Images

Po navedbah avstrijskega medija Heute naj bi celotno skupino nadziral kriminalec z vzdevkom Dexter, ki kazen dosmrtnega zapora prestaja v avstrijskem zaporu Stein. Tožilstvo pa je ob razkritju primera reklo le: »Takšne prizore običajno gledamo le v televizijskih serijah.«

Osumljenca sta žrtvi pozneje izpustila, a se zgodba s tem ni končala. V Sloveniji in na Hrvaškem naj bi od starejšega moškega skušali izsiliti še denar. Ta je, čeprav se preživlja s tihotapljenjem cigaret, zbral le 10.000 evrov. Kljub temu ne on ne druga žrtev, ne priče niso želeli policiji pomagati identificirati napadalcev – v podzemlju spontano »izgubljen spomin« ni nič nenavadnega.

Na sodišču so odvetniki obeh osumljencev zavrnili obtožbe. Zagovornik 50-letnega Srba je poudaril, da ima njegov klient le to smolo, da je njegovo ime na Balkanu zelo pogosto. Branilci 39-letnega Črnogorca prav tako trdijo, da je obtožnica neutemeljena.

Če ju sodišče spozna za kriva, jima grozi od deset do dvajset let zapora.