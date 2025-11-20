Kavaški klan pomotoma mučil napačnega?! Trpel je štiri ure grozot

Galerija
Iz Avstrije prihaja zgodba, ki bi jo človek prej pričakoval v televizijski kriminalki kot pa v resničnem življenju. Na dunajskem deželnem sodišču sta pred sodnike stopila 39-letni Črnogorec in 50-letni Srb, ki ju avstrijski mediji povezujejo s kavaškim klanom – razvpitim kriminalnim omrežjem iz črnogorskega podzemlja.
Tožilstvo jima očita brutalno mučenje, ki naj bi ga leta 2020 zakrivila skupaj s še nekaj neidentificiranimi pajdaši. Prepričani, da v stanovanje vabijo sina bogatega Hrvata, so v resnici ugrabili napačnega človeka – mlajšega Hrvata, ki z milijonarjem ni imel nič. Skupaj z njim so v past zvabili še 64-letnega rojaka.
Stanovanje na Dunaju so prelepili s plastično folijo. Žrtvi so zvezali, pretepli, jima grozili s smrtjo in ju strašili s pištolami z dušilcem ter celo ročnimi žagami. »Če kmalu ne poveste, kje je denar, bomo začeli žagati,« je pisalo v eni izmed prestreženih digitalnih sporočil, po katerih so preiskovalci naposled našli osumljence.
Mlado žrtev so mučili več kot štiri ure. Ko niso dobili odgovora, so se spravili še na 64-letnika. Iz sporočil, ki so jih pošiljali svojim nadrejenim, je razvidno, da so ga neusmiljeno pretepali, celo rezali z nožem. Mož naj bi v joku obljubil 750.000 evrov, samo da bi se rešili iz pekla.
Osumljenca sta žrtvi pozneje izpustila, a se zgodba s tem ni končala. V Sloveniji in na Hrvaškem naj bi od starejšega moškega skušali izsiliti še denar. Ta je, čeprav se preživlja s tihotapljenjem cigaret, zbral le 10.000 evrov. Kljub temu ne on ne druga žrtev, ne priče niso želeli policiji pomagati identificirati napadalcev – v podzemlju spontano »izgubljen spomin« ni nič nenavadnega.
Na sodišču so odvetniki obeh osumljencev zavrnili obtožbe. Zagovornik 50-letnega Srba je poudaril, da ima njegov klient le to smolo, da je njegovo ime na Balkanu zelo pogosto. Branilci 39-letnega Črnogorca prav tako trdijo, da je obtožnica neutemeljena.
Če ju sodišče spozna za kriva, jima grozi od deset do dvajset let zapora.