NAJHUJŠA POTAPLJAŠKA NESREČA

Kdo so bile žrtve? To je peterica turistov, ki jih je med potapljanjem na Maldivih doletela tragedija (FOTO)

Novica je pretresla potapljaško skupnost, saj niso šlo za neizkušene turiste, temveč za izkušene strokovnjake, za katere je bilo morje poklic in predmet raziskovanja.
Na fotografiji sta Giorgia Sommacal (22) in Muriel Oddenino (31) FOTO: Facebook

Federico Gualtieri FOTO: Facebook

Gianluca Benedetti FOTO: Facebook

Muriel Oddenino FOTO: Facebook

Giorgia Sommacal FOTO: Facebook

Monica Montefalcone FOTO: Facebook

N. Č.
 15. 5. 2026 | 13:21
Pet Italijanskih državljanov je umrlo med potapljanjem na Maldivih, je potrdilo italijansko ministrstvo za zunanje zadeve. Po sporočilu naj bi potapljači umrli na atolu Vaavu, ko so poskušali raziskati jame na globini okoli 50 metrov. Italijansko ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje je potrdilo incident in vzpostavilo stik z družinami, vzroki tragedije pa še niso znani, preiskava pa je v teku.

Kmalu po nesreči so bila objavljena imena in podrobnosti o umrlih. Življenje so izgubili: Monica Montefalcone (51), strokovnjakinja za morsko ekologijo in profesorica na Univerzi v Genovi, njena 22-letna hči Giorgia Sommacal, 31-letna raziskovalka Muriel Oddenino ter potapljaška inštruktorja Gianluca Benedetti in Federico Gualtieri, ki je nedavno diplomiral iz morske biologije.

Novica je šokirala potapljaško skupnost, saj niso šlo za neizkušene turiste, temveč za izkušene posameznike, za katere je bilo morje predmet raziskovanja. Univerza v Genovi je izrazila sožalje. Preiskava je pokazala, da tragični potop ni bil del raziskovalnega projekta profesorice Montefalcone, temveč zasebna potapljaška ekskurzija.

Preiskava vzrokov in iskanje teles

Uradni viri potrjujejo, da je skupina poskušala raziskati jame na globini približno 50 metrov, maldivske obrambne sile pa poročajo, da je bilo eno truplo najdeno v jami, preostala pa bi lahko bila na globini okoli 60 metrov.

Takšna globina spada v kategorijo tehničnega potapljanja, ki se bistveno razlikuje od rekreativnega. Mednarodni standardi določajo mejo za rekreativno potapljanje pri 40 metrih – vse globlje od tega zahteva posebno usposabljanje, namensko opremo in skrbno načrtovanje.

Strokovnjaki upoštevajo več možnih vzrokov, med njimi tudi kisikovo zastrupitev, ki nastane zaradi prekomernega delnega tlaka kisika v dihalni mešanici na večjih globinah. Čeprav vzrok še ni potrjen, se ta možnost resno preučuje, zlasti če bi se potrdila nepravilna uporaba jeklenk ali napaka v mešanici plina.

Dodatni dejavnik, ki ga preiskujejo, je slabo vreme. Maldivski mediji so poročali, da sta 13. in 14. maja arhipelag zajele močne padavine, nevihta z grmenjem in močan veter.

Najhujša potapljaška nesreča na Maldivih

Domneva se, da gre za najsmrtonosnejšo posamezno potapljaško nesrečo v zgodovini Maldivov, priljubljene turistične destinacije v Indijskem oceanu. Policija je potrdila, da je bilo v času nesreče, približno sto kilometrov južno od glavnega mesta Malé, slabo vreme in veljalo rumeno opozorilo za potniške ladje in ribiče.

Čeprav so nesreče med potapljanjem na Maldivih relativno redke, so v zadnjih letih zabeležene nekatere smrtne nesreče. Decembra lani je izkušena Britanka umrla zaradi utopitve pri letovišču Ellaidhoo, njen mož pa je umrl pet dni kasneje. Leta 2024 je japonski parlamentarni poslanec umrl med potapljanjem na vdih na atolu Lhaviyani.

