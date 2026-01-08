  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MAFIJSKI POSLI

Kdo so mafijske starlete, ki so imele pomembno vlogo v morilskem balkanskem klanu, ki je mlel čevapčiče iz mesa žrtev

Tamara, Slađana in Mira Poštarka se omenjajo v povezavi z delovanjem brutalnih kriminalnih združb.
Tamara, Slađana in Mira Poštarka se omenjajo v povezavi z delovanjem brutalnih kriminalnih združb.  FOTO: Zaslonski posnetek
Tamara, Slađana in Mira Poštarka se omenjajo v povezavi z delovanjem brutalnih kriminalnih združb.  FOTO: Zaslonski posnetek
M. U.
 8. 1. 2026 | 21:21
 8. 1. 2026 | 21:21
3:06
A+A-

V obtožnici proti članom balkanskega kriminalnega klana, Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću in ostalim obtoženim, ki se jim očita sedem umorov, je le ena ženska – Slađana Sekulić iz Loznice. Policisti sumijo, da je z možem, nekdanjim policistom in glasbenim menedžerjem v najetem stanovanju v Humski ulici hranila orožje in strelivo ter iz stanovanja vodjem kriminalne skupine sporočala, ali je v bližini policija. A vseeno so se imena številnih žensk pojavljala v povezavi s to, pa tudi z drugimi kriminalnimi skupinami, ki naj bi po trditvah preiskovalcev tesno sodelovale s kavaškim klanom in njegovim na begu vodjo Radojem Zvicerom.

image_alt
Groza blizu nas: rezali ušesa, iztikali oči, raztapljali trupla

Najbolj znana med njimi je vsekakor Zvicerjeva soproga Tamara Zvicer, za katero je javnost prvič slišala maja 2020 v Kijevu, ko je rešila življenje svojemu možu, ki so ga pripadniki škaljarskega klana poskušali ubiti v Ukrajini. Njeno ime se je omenjalo tudi ob znamenitem filmskem ropu iz sodnega depoja v Podgorici, saj naj bi bili od tam odneseni njeni mobilni telefoni, pa tudi potem, ko je črnogorska policija zoper njo vložila kazensko ovadbo zaradi nelegalne gradnje ceste.

»Njenega imena ni bilo v nobeni obtožnici za huda kazniva dejanja, zaradi katerih je za njenim možem razpisana tiralica. Za razliko od Tamare Zvicer pa se soprogama Veljka Belivuka in Marka Miljkovića sodi pred posebnim sodiščem v Beogradu, ker naj bi denar, pridobljen s kriminalom, skupaj s svojima partnerjema kanalizirali v zakonite tokove,« ob tem navaja sogovornik Kurirja.

Kot se je pokazalo med dosedanjim sojenjem, je imelo vlogo pri delovanju klana še nekaj žensk, v sodni dvorani pa se je najpogosteje omenjalo ime neke M. R., ki jo je skesani pričanec Bojan Hrvatin naslovil z vzdevkom Mira Poštarka. Policija je med preiskavo njenega stanovanja našla šest mobilnih telefonov, prenosni računalnik in zunanji pomnilnik ter jih poslala na strokovni pregled.

image_alt
Srbija obračunala z nasilnim klanom

Takoj po aretaciji kriminalne skupine, ko ji je policija potrkala na vrata, je pristala na sodelovanje in predala kode svojih telefonov, od katerih je bil eden šifriran in namenjen tajni komunikaciji. Nje ne povezujejo z likvidacijami, so pa bili v njenem telefonu najdeni posnetki, ki so povezani z najtežjimi kaznivimi dejanji, navaja Kurir.

Ena od ključnih prič v postopku je bila tudi Aleksandra Živković, nekdanja soproga Radoja Živkovića, sorodnika vodje kavaškega klana. Pričala je na sojenju Belivukovemu klanu, ker je bilo med preiskavo ugotovljeno, da je hiša v Surduku, v kateri je bilo zažgano telo Gorana Mihajlovića, v njeni lasti. Njen mož, s katerim je v postopku ločitve in ga po lastnem pričanju že leta ni videla, je v priporu v Istanbulu, potem ko je bil aretiran zaradi sodelovanja pri umoru vodje škaljarskega klana Jovana Vukotića. Vukotić je bil v trenutku, ko je bil ubit v avtomobilu, s svojo nosečo soprogo Mašo M. in njunim mladoletnim otrokom.

 

Več iz teme

sojenjekavaški klanobtožnicaumorSrbijaSlađana SekulićVeljko Belivuk
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Policija ponoči spi ...

O nočnih dežurstvih.
Aljana Fridauer Primožič8. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Naj dogodek zime

Naslednjič jih bom prosil, če lahko kak kubik snega naplužijo še sosedu.
Dušan Malovrh8. 1. 2026 | 22:25
21:48
Novice  |  Svet
ŠE NI POTRJENA

Trump razburjen, resolucijo o omejitvi njegovih vojnih pooblastil podprli tudi republikanci

Resolucija o vojnih pooblastilih še ni potrjena in z ničemer ne omejuje Trumpa.
8. 1. 2026 | 21:48
21:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MAFIJSKI POSLI

Kdo so mafijske starlete, ki so imele pomembno vlogo v morilskem balkanskem klanu, ki je mlel čevapčiče iz mesa žrtev

Tamara, Slađana in Mira Poštarka se omenjajo v povezavi z delovanjem brutalnih kriminalnih združb.
8. 1. 2026 | 21:21
21:06
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Ti horoskopski znaki blestijo v kreativnosti, so mojstri besed in rojeni voditelji

Ste se kdaj vprašali, kateri horoskopski znaki blestijo v kreativnosti?
8. 1. 2026 | 21:06
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Timija Zajca in Nušo Rakovec, Sašo Lendero in Andreja Hoferja, Nino Pušlar in Vesno Ponorac.
8. 1. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki