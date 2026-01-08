V obtožnici proti članom balkanskega kriminalnega klana, Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću in ostalim obtoženim, ki se jim očita sedem umorov, je le ena ženska – Slađana Sekulić iz Loznice. Policisti sumijo, da je z možem, nekdanjim policistom in glasbenim menedžerjem v najetem stanovanju v Humski ulici hranila orožje in strelivo ter iz stanovanja vodjem kriminalne skupine sporočala, ali je v bližini policija. A vseeno so se imena številnih žensk pojavljala v povezavi s to, pa tudi z drugimi kriminalnimi skupinami, ki naj bi po trditvah preiskovalcev tesno sodelovale s kavaškim klanom in njegovim na begu vodjo Radojem Zvicerom.

Najbolj znana med njimi je vsekakor Zvicerjeva soproga Tamara Zvicer, za katero je javnost prvič slišala maja 2020 v Kijevu, ko je rešila življenje svojemu možu, ki so ga pripadniki škaljarskega klana poskušali ubiti v Ukrajini. Njeno ime se je omenjalo tudi ob znamenitem filmskem ropu iz sodnega depoja v Podgorici, saj naj bi bili od tam odneseni njeni mobilni telefoni, pa tudi potem, ko je črnogorska policija zoper njo vložila kazensko ovadbo zaradi nelegalne gradnje ceste.

»Njenega imena ni bilo v nobeni obtožnici za huda kazniva dejanja, zaradi katerih je za njenim možem razpisana tiralica. Za razliko od Tamare Zvicer pa se soprogama Veljka Belivuka in Marka Miljkovića sodi pred posebnim sodiščem v Beogradu, ker naj bi denar, pridobljen s kriminalom, skupaj s svojima partnerjema kanalizirali v zakonite tokove,« ob tem navaja sogovornik Kurirja.

Kot se je pokazalo med dosedanjim sojenjem, je imelo vlogo pri delovanju klana še nekaj žensk, v sodni dvorani pa se je najpogosteje omenjalo ime neke M. R., ki jo je skesani pričanec Bojan Hrvatin naslovil z vzdevkom Mira Poštarka. Policija je med preiskavo njenega stanovanja našla šest mobilnih telefonov, prenosni računalnik in zunanji pomnilnik ter jih poslala na strokovni pregled.

Takoj po aretaciji kriminalne skupine, ko ji je policija potrkala na vrata, je pristala na sodelovanje in predala kode svojih telefonov, od katerih je bil eden šifriran in namenjen tajni komunikaciji. Nje ne povezujejo z likvidacijami, so pa bili v njenem telefonu najdeni posnetki, ki so povezani z najtežjimi kaznivimi dejanji, navaja Kurir.

Ena od ključnih prič v postopku je bila tudi Aleksandra Živković, nekdanja soproga Radoja Živkovića, sorodnika vodje kavaškega klana. Pričala je na sojenju Belivukovemu klanu, ker je bilo med preiskavo ugotovljeno, da je hiša v Surduku, v kateri je bilo zažgano telo Gorana Mihajlovića, v njeni lasti. Njen mož, s katerim je v postopku ločitve in ga po lastnem pričanju že leta ni videla, je v priporu v Istanbulu, potem ko je bil aretiran zaradi sodelovanja pri umoru vodje škaljarskega klana Jovana Vukotića. Vukotić je bil v trenutku, ko je bil ubit v avtomobilu, s svojo nosečo soprogo Mašo M. in njunim mladoletnim otrokom.