Ker je lagala, da ima sin raka, gre v zapor! Kruti laži je verjel celo mož

Ne bi je razglasili ravno za mamo iz pekla, zagotovo pa ne za vzorno mater: 45-letnica iz Južne Avstralije je, da bi se dokopala do denarja, svojemu šestletnemu sinu ponaredila diagnozo raka. Sinu je obrila glavo in obrvi, mu povila glavo in roke, ga prisilila, da je uporabljal invalidski voziček, in mu omejila vsakodnevne dejavnosti, da bi ljudje mislili, da hodi na obsevanje – vse to z namenom, da bi izkoristila usmiljenje bližnjih in iz njih izvlekla čim več denarja. Na ta način ji je uspelo po navedbah policistov zbrati 60.000 avstralskih dolarjev (na sodišču je priznala vsoto 11.500 avstralski dolarjev), s katerim je financirala svoj razkošni življenjski slog. Sodišče ji je ta teden prisodilo štiriletno zaporno kazen.

Ženska, katere ime ni javno znano, je priznala krivdo po eni točki obtožnice o vpletenosti v dejanja, ki bi lahko škodovala njenemu sinu, in po desetih točkah obtožnice o prevari. Na obravnavi v sredo je okrožno sodišče njena dejanja opisalo kot kruta, preračunljiva in manipulativna. Ženska je prevaro začela, potem ko je njen sin obiskal oftalmologa. Po pregledu pri očesnem specialistu je možu, družini, prijateljem in šolski skupnosti dejala, da ima njen sin raka na očeh. Naredila je vse, da bi bil otrok videti resnično bolan, po poročanju lokalnih medijev naj bi mu celo dajala zdravila proti bolečinam.

Njen odvetnik jo je branil, češ da je mati dveh otrok po pandemiji covida-19 razvila odvisnost od iger na srečo in izkoristila sinovo nesrečo, vendar da nikoli ni nameravala prizadeti sina ali družine, pač pa je le storila »monumentalno in hudo napako v presoji, da bi sebično omilila svoj finančni stres«. Vendar pa, so slišali na sodišču, denar ni šel le za poplačilo dolgov, pač pa ga je investirala v luksuzne dobrine. Mož v vse skupaj ni bil vpleten. »Nobena kazen ne more nikoli upravičiti tega, kar je bilo storjeno mojim otrokom,« je izjavil pred sodiščem. Ženska je bila obsojena na štiri leta in tri mesece zapora, vendar bo aprila prihodnje leto upravičena do pogojnega odpusta.