V AMERIKI

Ker mu je vzel igralno konzolo, deček (11) ustrelil očeta

V predalu očetove nočne omarice je našel ključ sefa, v katerem je bilo spravljeno orožje.
Deček je v priporu. FOTO: Guliver/getty Images
Deček je v priporu. FOTO: Guliver/getty Images
B. K. P.
 17. 1. 2026 | 13:42
A+A-

Enajstletni deček iz Pensilvanije je bil obtožen umora, potem ko naj bi ustrelil svojega očeta, ki mu je vzel igralno konzolo.  Policija so poklicali na dom družine okrog 3.20 zjutraj, klicatelj pa je možem v modrem dejal, da je v hiši »nezavestni moški«. Policisti, ki so se na klic odzvali, so našli 42-letnega Douglasa Dietza mrtvega v njegovi postelji, v glavi pa je imel strelno rano. Oblasti so po preiskavi kot glavnega osumljenca identificirale 11-letnega sina žrtve. Kot ugotovitve iz policijskega poročila povzema The Guardian, je deček, ki je tisti dan praznoval rojstni dan, vstopil v sobo in kričal: »Očka je mrtev!« Policisti so ga nato slišali, ko je mami priznal: »Ubil sem očeta.« 

Streli so usodne noči 13. januarja odjeknili po tem, ko sta se dečkova starša nedolgo po polnoči odpravila spat. Deček je preiskovalcem povedal, da je preživel lep dan s starši, a se je »razjezil«, ko mu je oče rekel, da je čas za spanje. »Ustrelil sem nekoga,« so policisti v zapisniku navedli besede 11-letnika, ko so ga vprašali, kaj se je zgodilo. »Priznal je, da je nekoga nameraval ustreliti, ta oseba je bila njegov oče,« so dodali policisti. Kot še navaja The Guardian, je deček policistom povedal, da je v predalu očetove nočne omarice našel ključ od sefa za orožje. Odklenil ga je, medtem ko je iskal svojo igralno konzolo. Deček je nato priznal, da je »vzel pištolo iz sefa, vanjo vstavil naboje in stopil na očetovo stran postelje«. »Pritisnil je na sprožilec in ustrelil očeta,« je še zapisano v izjavi, ki jo je podal na policiji. Na vprašanje, kaj je mislil, da se bo zgodilo, je deček odgovoril, da je bil »jezen« in »ni razmišljal o tem«. Dečku je preiskovalni sodnik odredil pripor, možnost plačila varščine pa je bila zavrnjena. Sodna obravnava je predvidena za 22. januar.

