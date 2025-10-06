Kilometre peljala z odprtim prtljažnikom, policija posredovala pod nujno (FOTO in VIDEO)

Ob nekaterih prizorih človek preprosto ostane brez besed. In prav tak prizor je dočakal voznike in tudi šibeniške policiste na cesti med Šibenikom in Lozovcem, piše portal Morski.hr.

Kot poročajo, je voznica kilometer za kilometrom vozila Renault Clio, ki mu je na desni strani povsem manjkalo pnevmatik. Kljub temu je nadaljevala vožnjo skozi ovinke, prehajala dvojno neprekinjeno črto in celo zapeljala v predor – in to s široko odprtim prtljažnikom. Iskre so letele izpod vozila, ustavila pa jo je šele policijska patrulja. Omenjeni portal je objavil tudi posnetek tega resnično osupljivega primera neodgovorne vožnje.

»Ženska je bila aretirana in privedena zaradi ogrožanja varnosti cestnega prometa – je za omenjeni portal potrdila Sanja Baljkas iz šibeniške policije ter dodala, da bodo podrobnosti dogodka objavljene danes. Od nesrečnega Clia je ostala le karikatura avtomobila, a prava sreča je, da v tem norem podvigu nihče ni bil poškodovan ...