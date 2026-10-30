Kje je truplo male Danke? Sojenje za zločin, ki je pretresel Srbijo, se začenja za zaprtimi vrati

Na Višjem sodišču v Negotinu se danes začenja sojenje Dejanu Dragijeviću in Srđanu Jankoviću, obtoženima umora dveletne deklice Danke Ilić, ki je 26. marca 2024 izginila v kraju Banjsko Polje pri Boru v Srbiji, poroča Mondo. Postopek se bo začel s pripravljalnim narokom, ki je v skladu z zakonom zaprt za javnost. Na njem bodo tožilstvo in zagovorniki obtoženih predstavili uvodne besede ter predlagali dokaze, ki jih nameravajo izvesti med sojenjem. Po koncu naroka bo sodnik določil datum začetka glavne obravnave. Pristojno tožilstvo je v obtožnici predlagalo, naj sodišče obema izreče najstrožjo kazen, ki jo predvideva srbska zakonodaja – dosmrtni zapor.

Obtožnica proti nekdanjima zaposlenima v javnem komunalnem podjetju Vodovod je bila vložena po dopolnitvi preiskave. Do te je prišlo, potem ko je pritožbeno sodišče v Nišu dvakrat razveljavilo sklep Višjega sodišča v Zaječarju o potrditvi obtožnice. Ob drugi razveljavitvi je odredilo, da mora o obtožnici odločati povsem nov sodni senat, zato so primer prenesli na Višje sodišče v Negotinu. V postopku je bil sprva obtožen tudi oče prvoobtoženega, Radoslav Dragijević, ki naj bi sinu pomagal skriti dekličino truplo. Sodišče je kazenski postopek proti njemu pozneje ustavilo.

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FOTO: Pixsell

Kje je truplo deklice, še vedno ni znano

Kot izhaja iz obtožnice, naj bi Dragijević in Janković 26. marca v Banjsko Polju s službenim vozilom zadela dveletno deklico, nato pa jo položila v avtomobil. Truplo naj bi odvrgla na divje odlagališče odpadkov ob stari banjski cesti, od koder naj bi ga pozneje premestili na za zdaj neznano lokacijo. Kljub obsežni večmesečni iskalni akciji, med katero so preiskali več deset lokacij, jam, gozdov in kanjonov, trupla male Danke niso nikoli našli.

Čeprav naj bi oba osumljenca neposredno po prijetju policiji priznala zločin in podrobno opisala dogajanje, se je med nadaljnjo preiskavo zgodil popoln preobrat. Tako Janković kot Dragijević sta spremenila izjavi in pred tožilcem zatrdila, da deklice nikoli nista videla in da je nista zadela z vozilom.

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