»Ko je tvoje srce prenehalo biti, se je moje razletelo na tisoče koščkov«: oče žaluje za Borisom (18), voznik dobil le dve leti in pol zapora

V hudi prometni nesreči pri Beški v Srbiji sta umrla komaj 18-letni Boris Majorski in njegova 17-letna partnerica Dejana Neralić. Voznik, ki je povzročil nesrečo, je bil obsojen na dve leti in pol zapora, Borisov oče Vladimir pa še danes ne more preboleti izgube sina. Zdaj je objavil pretresljivo sporočilo, ki razkriva njegovo neizmerno bolečino. V njem je opisal bolečino, s katero se spoprijema od dneva, ko je izgubil svojega otroka. Njegove besede razkrivajo, kako težko je nadaljevati življenje, ko človek izgubi nekoga, ki mu je pomenil vse, piše Blic.rs.

»Ko je tvoje srce prenehalo biti, se je moje razletelo na tisoče koščkov«

»Tistega dne, ko so se tvoje plemenite oči za vedno zaprle, so moje izgubile sijaj. Ko je tvoje srce prenehalo biti, se je moje razletelo na tisoče koščkov,« je zapisal skrušeni oče. Nato je z bolečo prispodobo opisal, kako je poskušal po sinovi smrti znova sestaviti svoje življenje. »Te koščke sem pobiral med ruševinami svojega življenja, previdno, enega za drugim, da jih kdo ne bi pohodil, ne da bi vedel, da so to zadnji ostanki srca nekega očeta. Ni mi uspelo najti vseh. Nekateri deli so za vedno ostali tam, kjer sem izgubil tebe. Tiste, ki sem jih našel, pa sem zašil z debelo nitjo, s tresočimi se rokami in solzami, ki jih nihče ni videl.«

»Moje srce ne bo nikoli več celo«

Vladimir je v nadaljevanju priznal, da se zaveda, da bolečina ob izgubi sina nikoli ne bo povsem izginila. »Vem, da se ti šivi nikoli ne bodo zacelili. Vem, da moje srce ne bo nikoli več celo. A ga kljub temu vsako jutro nosim v prsih, takšno, kakršno je – zlomljeno, zakrpano in utrujeno,« je zapisal.

Ob tem je opisal tudi kruto spoznanje, ki mu ga je prinesla sinova smrt. »Življenje me je naučilo, da lahko človek še naprej diha tudi takrat, ko se mu zdi, da je skupaj s tistim, ki ga ima najraje, odšel tudi zadnji razlog za dih. In medtem ko drugi vidijo človeka, ki je nadaljeval življenje, samo jaz vem, kako zelo me vsak dan boli vsak utrip srca, ki je moralo nadaljevati brez tebe.«

Svoje sporočilo je zaključil z besedami, namenjenimi pokojnemu sinu: »Moj Boris, del mene je odšel s teboj, tisti del, ki je ostal, pa te bo ljubil za vedno.«

Voznik, ki je povzročil smrt dveh mladih, obsojen na dve leti in pol zapora

Spomnimo, da sta Boris Majorski (18) in Dejana Neralić (17) umrla v hudi prometni nesreči pri Beški v Srbiji. Mladi par se je peljal z motornim kolesom, ko je vanju trčil voznik mercedesa, ki je bil po navedbah Blica takrat star 83 let. Voznik, ki je povzročil prometno nesrečo, v kateri sta umrla oba mlada človeka, je bil obsojen na dve leti in pol zaporne kazni.