Kobila brcnila veterinarja v prsi, umrl je na kraju

V tore okoli 14.30 je na območju Križevcev 48-letni veterinarski delavec v hlevu opravljal poseg obdelave kopita pri kobili, pri čemer ga je žival z zadnjo nogo brcnila v predel prsnega koša.

Moškemu so na kraju dogodka nudili zdravniško pomoč, vendar je zaradi poškodb umrl. Truplo so prepeljali na oddelek za patologijo Splošne bolnišnice Bjelovar, kjer bodo po nalogu Županijskega državnega tožilstva v Bjelovarju opravili obdukcijo. Policisti bodo istemu tožilstvu dostavili poročilo o dogodku.