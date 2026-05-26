Kolumbijska moška prostitutka prišla nudit seksualno uslugo 43-letniku, nato pa ga je porezal z nožem

Državljan Kolumbije M. S. G. C. (23), ki je na Hrvaško prišel zato, da bi se, sodeč po zbranih informacijah, ukvarjal s prostitucijo v središču Zagreba, se je po letošnjem incidentu v Petrinjski ulici in pridržanju soočil z nepravnomočno sodbo Občinskega kazenskega sodišča v Zagrebu. Zaradi poskusa povzročitve hude telesne poškodbe 43-letniku, ki mu bi moral nuditi seksualno uslugo, kot tudi zaradi izrečenih groženj s smrtjo, je bil obsojen na eno leto zapora s štiriletnim preizkusnim rokom, v katerem ne sme storiti novega kaznivega dejanja, če ne želi nazaj za rešetke.

Vendar pa je za Občinsko kazensko državno tožilstvo v Zagrebu takšna pogojna obsodba nesprejemljiva, glede na izkazan visok nivo kriminalne volje, pa tudi zaradi dejstva, da se je oškodovanec po srečnem naključju izognil hudim poškodbam, čeprav je z velikim kuhinjskim nožem prejel več udarcev in vreznin po rokah, nogah in glavi. »Samo z brezpogojno obsodbo je mogoče vplivati na obtoženega in druge osebe, da ne bi storili kaznivih dejanj, pa tudi okrepiti zaupanje državljanov v pravni red,« meni tožilstvo, ki želi kolumbijsko moško prostitutko za rešetkami, potem ko je bil 8. maja izpuščen na prostost.

To, kar je na sodišču priznal ter izrazil kesanje in obžalovanje, se je zgodilo v zgodnjih jutranjih urah 20. februarja letos. Po obtožnici se je Kolumbijec tistega usodnega večera dogovoril s 43-letnikom, da mu bo za 350 evrov nudil seksualno uslugo. Med druženjem je stranki povedal, da mora s prijateljico po nekaj živil in da se bo kasneje vrnil, vendar je 43-letnik v to podvomil, saj je zaključil, da 23-letni tujec ne govori resnice in da se skuša izvleči oziroma obdržati 350 evrov brez seksa.

Nato je odšel v kuhinjo, z elementa vzel svojih 350 evrov in krenil proti stopnišču zgradbe, vendar je Kolumbijec, ko je videl, da mu bo denar 'ušel', začel dvakrat starejšega moškega potiskati, ga udarjati s pestmi po glavi ter mu govoriti, naj mu pusti denar. Popolnoma prestrašeni 43-letnik je z evri stekel iz stanovanja, za njim pa je s kuhinjskim nožem stekel Kolumbijec. Dohitel ga je pri zunanjih stopnicah zgradbe, kjer ga je ponovno začel potiskati, nato pa ga je v nekem trenutku z ročajem noža udaril pod oko. Zatem ga je tudi zabodel pod oko in mu govoril: »Izkopal ti bom te lepe oči«, zaradi česar je prestrašeni moški stekel na ulico in mu govoril, da mu bo denar dal kasneje, ko bo spet prišel.

Celotna situacija nasilnemu Kolumbijcu ni bila všeč, zato je začel vpiti: »Jaz sem Kolumbijka, ne zafrkavaj se z mano. Daj denar na avto. Zdaj boš videl. Ubil te bom. Mi Kolumbijci smo najbolj nevarni.« Da bi dodatno posejal strah in vznemiril 43-letnika, je začel mahati s kuhinjskim nožem proti njegovi glavi, medtem ko se je oškodovanec branil z rokami in nogami. Povzetek spopada so poškodbe, ki jih je 43-letnik utrpel pod levim očesom ter na srečo površinske ureznine nadlakti in goleni, poroča Slobodna Dalmacija.

