Kombi, poln mladih športnikov, prebil ograjo, eden umrl

V zgodnjih jutranjih urah se je na avtocesti med Novim Sadom in Beogradom zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok, sedem otrok in voznik pa je utrpelo hude telesne poškodbe.

Nesreča se je zgodila okrog 3.30 zjutraj, ko je kombi, ki je prevažal otroke, zapeljal s ceste, prebil zaščitno ograjo in končal v jarku, poroča Radiotelevizija Vojvodine (RTV).

Otrok umrl na kraju nesreče

Po podatkih Radiotelevizije Srbije (RTS) je otrok, rojen leta 2009, umrl na kraju dogodka zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel v nesreči. Reševalci so se odzvali takoj, a kljub hitri pomoči mu ni bilo več pomoči.

Sedem otrok, rojenih med letoma 2009 in 2012, je utrpelo težke poškodbe in so jih prepeljali v Otroško bolnišnico v Novem Sadu. Hudo je poškodovan tudi voznik kombija, moški, rojen leta 1982, ki je trenutno na zdravljenju v Urgentnem centru Kliničnega centra Vojvodine.

Kombi prevažal judoiste Partizana

Po poročanju portala Telegraf je kombi prevažal judoiste beograjskega kluba Partizan, ki so se vračali s športnega tekmovanja. Vzrok nesreče še preiskujejo, a po prvih informacijah naj bi voznik izgubil nadzor nad vozilom, zaradi česar je kombi zapeljal s ceste.

Policija in prometni izvedenci so kraj nesreče zavarovali ter opravljajo ogled in analizo dogodka. Več podrobnosti o vzrokih tragične nesreče naj bi bilo znanih v prihodnjih dneh.

Srbska javnost je pretresena, športni klub Partizan pa je že izrazil sožalje družini umrlega otroka in želje za hitro okrevanje ranjenih mladih športnikov, poroča Jutranji list.