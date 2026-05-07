Konec je iskanja 19-letnice, oglasila se je slovenska policija

S Policijske uprave Maribor so danes dopoldne sporočili, da je pogrešana 19-letnica iz naselja Radizel. Do njihove objave je bila nazadnje videna včeraj okrog 18. ure. Iskalna akcija je zdaj preklicana, saj so pogrešano našli. Kot so zapisali na omenjeni policijski upravi, je bila pogrešana najdena in je živa. Po njihovih do sedaj zbranih obvestilih pogrešanje ni bilo posledica kaznivega dejanja ali prekrška.

Policija vse, ki bi v primerih, ko je neka oseba pogrešana, imeli uporabne informacije o izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije za komunikacijo v sili 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.

