Kosta K. kot priča na sojenju svojim staršem. Poglejte, kako so ga pripeljali na sodišče (FOTO)

Deček Kosta K. (15), ki je 3. maja 2023 zagrešil pokol v beograjski osnovni šoli Vladislav Ribnikar, v katerem je ubil devet učencev in varnostnika, bo danes znova zaslišan na Višjem sodišču v Beogradu. Pričal bo v vlogi oškodovanca v ponovljenem postopku, ki poteka proti njegovima staršema, Miljani in Vladimirju Kecmanoviću. Zaradi posebnih okoliščin bo zaslišanje potekalo v stavbi Specialnega sodišča, kamor so dečka pripeljali iz psihiatrične ustanove, v kateri biva od zločina, piše Nova.rs. Iz ustanove so ga pripeljali ob močnih varnostnih ukrepih, pred kamerami pa so ga skrili pod dvema dežnikoma, da ga ne bi posneli.

Ponovljeni postopek proti staršema

Sojenje staršema dečka se ponavlja, potem ko je sodišče v Beogradu razveljavilo prvostopenjsko sodbo in primer vrnilo na začetek. Po prvi sodbi, izrečeni konec leta 2024, je bil oče Vladimir Kecmanović obsojen na 14 let in pol zapora, mati Miljana Kecmanović pa na tri leta. Postopek teče proti staršema, ker deček v času zločina še ni dopolnil 14 let, zato kazensko ni odgovoren.

Zaslišanje pod posebnimi ukrepi

Pričakovati je, da bodo dečka, tako kot ob prejšnjem pričanju, v stavbo Specialnega sodišča pripeljali z reševalnim vozilom ob policijskem spremstvu. Od pokola je nastanjen v psihiatrični ustanovi zaprtega tipa v Beogradu, ki jo je doslej zapustil le nekajkrat.

V sodni dvorani bo odgovarjal na vprašanja vseh udeležencev v postopku, tudi staršev otrok, ki jih je ubil. Današnji narok bo, tako kot dosedanji, zaprt za javnost, navzoči pa bodo odvetniki in družine žrtev.

Dečkovo tretje pričanje

To je tretjič, da deček priča v tem postopku. Prvič je izjavo podal julija 2023 prek videopovezave med psihiatrično kliniko in Višjim javnim tožilstvom v Beogradu. Drugič je pričal v živo 17. oktobra 2024, prav tako v stavbi Specialnega sodišča.

Zločin in obtožnica

Njen oče Vladimir Kecmanović je obtožen hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost. Mati Miljana Kecmanović je obtožena zanemarjanja in zlorabe otroka. Nedavno se je začelo ponovljeno sojenje, potem ko je pritožbeno sodišče razveljavilo prvostopenjsko sodbo in odredilo nov postopek. Sodi se staršema dečka, ki je zagrešil zločin, saj ta takrat še ni bil star 14 let in zato ni kazensko odgovoren.

Dečkovo pričanje o zločinu

Po neuradnih informacijah je deček prej povedal, da je pokol zagrešil z dvema očetovima pištolama, ki ju je našel v omari. Navedel je, da ju je dva dni pred zločinom prenesel v svojo sobo. Zamisel naj bi dobil ob gledanju dokumentarnega filma na YouTubu o množičnem umoru v eni od ameriških šol, dejal pa je tudi, da je streljal naključno.

Opisal je tudi, kaj je storil po streljanju. Povedal je, da je iz pištole vzel nabojnik in orožje odvrgel stran od sebe. Na vprašanje, zakaj je to storil, je odgovoril: »Zaradi osebne varnosti, da me policija ne ubije.«

Kot motiv za zločin je razkril željo, da bi ga »dojemali kot psihopata in da bi se ga bali«. Deček naj bi si s tem želel vzbuditi strahospoštovanje. Največ pozornosti v sodni dvorani je pritegnil del njegove izjave, v katerem je odgovornost za pokol prevalil na starše. Trdil je, da ga je mati nenehno silila, naj bo najboljši, in da je vpila nanj, če ni izpolnil njenih pričakovanj.