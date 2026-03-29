SOJENJE

Kosta K. razkril šokantne podrobnosti o motivih zločina: »Oče me je nekoč imenoval psihopat«

Med pričanjem je deček neposredno obremenil svojega očeta zaradi dostopnosti orožja.
Pod njegovimi streli je ugasnilo devet življenj.
M. U.
 29. 3. 2026 | 19:03
V ponovljenem kazenskem postopku proti Vladimirju in Miljani Kecmanović, staršema dečka Koste, ki je zagrešil pokol na OŠ »Vladislav Ribnikar« v Beogradu, so pred Specialnim sodiščem v Beogradu izpeljali zaslišanje mladoletnega storilca, ki je trajalo polnih pet ur. Za zaprtimi vrati je deček razkril šokantne podrobnosti o motivih zločina, prišlo pa je tudi do nepričakovanega preobrata v primerjavi z njegovimi preteklimi izjavami, piše Telegraf.rs.

image_alt
»Če ne bi bilo očetovih pištol, tega ne bi storil«

Med pričanjem je deček neposredno obremenil svojega očeta zaradi dostopnosti orožja, s čimer je resno omajal obrambo Vladimira Kecmanovića. »Če ne bi imel očetovih pištol, tega ne bi storil,« je ponovil deček in potrdil, da je orožje brez težav našel v spalnici.

image_alt
Kosta K. je na prvi šolski uri 3. maja 2023 z očetovim orožjem ubil devet učencev in varnostnika, ranil pa pet učencev in učiteljico zgodovine. Ker v času pokola še ni bil star 14 let, po srbski zakonodaji ni kazensko odgovoren. Sodišče je njegova starša na prvi stopnji obsodilo na večletni zaporni kazni, ker niso poskrbeli za varnost orožja, ki so ga hranili doma, in ker so dečku dovolili vaditi streljanje na mestnem strelišču. Oče je bil obsojen na 14 let in pol zapora, mati pa na tri leta zapora. Inštruktorju streljanja v klubu, kamor je oče vodil sina na streljanje, je sodišče prisodilo leto in tri mesece zapora. 

Eden najpretresljivejših delov sojenja je bil odgovor na vprašanje o motivu zločina. Deček je priznal, da je dobil idejo ob gledanju dokumentarca o množičnem umoru na eni ameriški šoli na YouTubu.

»Oče me je nekoč imenoval psihopat«

Posebej mučno je bilo njegovo pojasnilo lastnega psihičnega stanja. Navedel je, da ga je oče nekoč imenoval »psihopat«, po čemer je začel raziskovati ta pojem. Priznal je, da se je nato popolnoma poistovetil s psihopati. Na sodišču je izjavil, da šteje za »vrlino« to, da je hladen in brez čustev, še navaja Telegraf.rs.

image_alt
Na vprašanje matere ubitega Andrije Čikića o razlogu za zločin je na kratko odgovoril: »Počutil sem se odrinjenega,«.

Odvetniki: »Pridobljeni so trdni dokazi«

Po sojenju je odvetnica družin žrtev Zora Dobričanin Nikodinović poudarila, da so s pričanjem pridobili »trdne dokaze«, ki potrjujejo obtožnico. Spomnimo, sojenje se je začelo znova, potem ko je pritožbeno sodišče razveljavilo del prvostopenjske sodbe.

image_alt
Vladimirja Kecmanovića bremenijo hujšega kaznivega dejanja zoper splošno varnost in neustrezne hrambe orožja, Miljano Kecmanović pa zanemarjanja in zlorabe otroka.

