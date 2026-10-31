Kostum za noč čarovnic: čez mejo za soboto načrtovan obsežen rop s pravo mačeto, sodeloval naj bi 14-letnik

Avstrijska prestolnica se je pred današnjo nočjo čarovnic znašla v primežu groženj z nasiljem. Na družbenih omrežjih so se namreč več dni širili pozivi k izgredom in plenjenju luksuznih trgovin, zaradi česar je dunajska policija sprožila obsežno preiskavo. Še pred sobotnim večerom so identificirali več osumljencev, opravili hišne preiskave in zasegli orožje.

Kot poroča avstrijski ORF, so policisti v petek na zaslišanje privedli štiri osumljence, stare od 14 do 22 let. V preiskavi je sicer skupno šest oseb, za katere oblasti sumijo, da so bile vpletene v širjenje pozivov k nasilju.

Med preiskavo našli pištoli, strelivo in mačeto

Policija je v sodelovanju s specialno enoto WEGA izvedla šest hišnih preiskav na Dunaju in v Spodnji Avstriji. Pri tem so zasegli dve plašilni pištoli, airsoft pištolo, strelivo, mačeto in več elektronskih naprav oziroma nosilcev podatkov, ki naj bi bili načrtovani za današnje večerne in napade. Preiskavo sta vodila dunajski deželni urad za zaščito države in boj proti ekstremizmu ter avstrijska direkcija za državno varnost in obveščevalno dejavnost.

Preiskovalci osumljencem očitajo sum kriminalnega dogovarjanja, pozivanja h kaznivim dejanjem in njihovega odobravanja. Ali so se štirje zaslišani osumljenci izrekli o očitkih oziroma jih priznali, v petek še ni bilo znano.

Med osumljenci tudi 14-letnik

Po podatkih policije je med šestimi osumljenci en avstrijski državljan, preostali pa izvirajo iz Nigerije, Iraka in Rusije. Njihova natančna vloga pri širjenju pozivov k izgredom je še predmet preiskave. Ena od šestih oseb je že v zaporu zaradi premoženjskega kaznivega dejanja, ki najverjetneje ni povezano z načrtovanimi dogodki za noč čarovnic. Šesta oseba je policiji znana, vendar jo še iščejo. Za štiri zaslišane osumljence odredbe za prijetje za zdaj niso bile izdane.

Preiskovalci poskušajo ugotoviti, kaj je osumljence spodbudilo k pozivanju k nasilju. Po prvih ugotovitvah ni znakov, da bi bila dejanja ideološko motivirana. Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je ob tem napovedal odločno ukrepanje policije med praznovanjem noči čarovnic. Poudaril je, da bodo varnostne sile posredovale povsod, kjer bo to potrebno.

Policija je z ukrepanjem želela preprečiti morebitne izgrede še pred njihovim začetkom. Ali bi osumljenci grožnje z družbenih omrežij dejansko uresničili, za zdaj ni znano.