Kot iz filma! Oropali banko in pobegnili skozi kanalizacijo

V italijanskem mestu Neapelj se je v četrtek sredi belega dne odvil pravi filmski rop. Trije maskirani in oboroženi roparji so okoli 11.30 vdrli v poslovalnico banke Crédit Agricole in vzeli za talce 25 ljudi, poleg strank tudi zaposlene in direktorja banke. Dogodek je trajal približno dve uri, a se je končal brez hudih poškodb, so potrdile italijanske oblasti.

Rop se je zgodil v predelu Arenella, blizu trga Piazza Medaglie d'Oro, ob bučni dopoldanski uri, ko se je poslovalnica polnila z obiskovalci. »Bil sem v banki, ko so vstopili; zagotovo so bili trije. Prišli so in nas – stranke, zaposlene in direktorja – zaprli v sobo. Bili so oboroženi, a niso uporabili nasilja,« je povedala ena od prič. Prebivalci Neaplja so prestrašeni spremljali dogajanje prek medijev in trepetali za življenja ljudi, ujetih v banki.

Ko je alarm zazvonil, so policija in nujne službe hitro obkolile banko. Po približno dveh urah napetega pričakovanja in poskusov pogajanja jim je le uspelo vdreti v notranjost, vendar roparjev tam ni bilo več. Policisti so rešili vse talce do okoli 13.30, vse brez resnih poškodb. Nekateri so bili zdravniško oskrbljeni zaradi šoka. Napetost med tem dejanjem in reakcijo sil je držala prebivalce Neaplja v strahu več ur.

Izpraznili so samo sefe.

Kaj vse je bilo v sefih, še ni javno znano.

Po pričanju policijskih virov so kriminalci izginili skozi luknjo v tleh banke, ki je vodila v kanalizacijo. Luknjo so bodisi izkopali bodisi vedeli zanjo, vsekakor pa je morala biti že del prvotnega plana. Okoli 40 policistov s sledilnimi psi ter forenzični raziskovalci je včeraj preiskovalo kraj zločina, da bi odkrili kako sled.

Do včeraj opoldne še ni bilo jasno, kaj so roparji odnesli s seboj. Iz policijskih navedb je razvidno, da je bila pozornost očitno usmerjena na vsebino številnih sefov, ki jih lastniki hranijo v banki. Koliko dragocenosti je bilo v njih in ali jih je storilcem uspelo odpreti, za zdaj vedo le lastniki sefov.