Kot iz mafijskega filma: pri sosedih ob avtomobilu novinarja eksplodirala bomba (FOTO)

V noči na petek je še neznani storilec namestil eksplozivno telo nedaleč od avtomobila, parkiran pred domom italijanskega preiskovalnega novinarja in voditelja Sigfrida Ranuccija.

Vozilo je bilo delno uničeno, poškodovan je bil tudi avto njegove hčerke, ki je bil parkiran pa je bil tik ob Ranuccijevem, močna eksplozija pa je odtrgala tudi vrata, ki vodijo na dvorišče stanovanjske hiše nedaleč od Rima. Karabinjerji, pripadniki enote za specialne operacije, gasilci in forenzična policija so takoj odhiteli na kraj dogodka in območje zavarovali.

FOTO: Emanuele Valeri/Afp

»Eksplozija je bila tako močna, da bi lahko ubila vsakogar, ki bi v tistem trenutku šel mimo,« pravijo kolegi Sigfrida Ranuccija, preiskovalci pa so ugotovili, da je bila v bližini novinarjevega avtomobila postavljena naprava, ki je vsebovala približno kilogram eksploziva. Karabinjerji zadevo še preiskujejo, upajo, da jim bodo storilca pomagale identificirati in ujeti nadzorne kamere v bližini, ki bi ga lahko posnele. V času eksplozije je bil Ranucci doma s hčerko, ki je nekaj le minut prišla domov in parkirala svoj avto poleg očetovega.

Po napadu je italijanski notranji minister Matteo Piantedosi sporočil, da je odredil maksimalne ukrepe za zaščito Sigfrida Ranuccija.