Kraja identitete: osebne podatke nezakonito prodajajo že za približno 35 evrov

Osebni podatki se na temnem spletu prodajajo za presenetljivo nizke zneske, razkriva nova analiza strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja, poroča Independent. Tako imenovani identitetni paketi, ki vključujejo skeniran osebni dokument, fotografijo obraza in osebne podatke, so kriminalnim združbam na voljo že za približno trideset funtov.

Gre za dobro organiziran in pregleden nezakonit trg

Raziskavo je izvedla skupina strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja AMLTRIX, ki je v začetku decembra analizirala petindvajset aktivnih tržnic na temnem spletu. Njihove ugotovitve kažejo, da trgovina z ukradenimi osebnimi podatki ni več obrobna kriminalna dejavnost, temveč dobro organiziran in razmeroma pregleden nezakonit trg, na katerem se podatki sistematično zbirajo, združujejo in prodajajo naprej. Poleg osnovnih identitetnih paketov so bili na teh platformah naprodaj tudi osebni dokumenti, vozniška dovoljenja, podatki o kreditnih karticah ter posebni potni listi. Cene takšnih kompletov lahko dosežejo tudi do dva tisoč funtov. Takšni podatki omogočajo zlorabe, kot so odpiranje bančnih računov, vlaganje vlog za kredite, sklepanje posojil ali najemanje finančnih storitev v imenu nič hudega slutečih posameznikov. Soustanovitelj AMLTRIX-a Gabrielius Erikas Bilkstys opozarja, da so celoviti identitetni paketi danes dovolj poceni in dostopni, da jih kriminalne združbe kupujejo v večjih količinah. To po njegovih besedah odraža dejstvo, da se isti osebni podatki pogosto večkrat znajdejo v obtoku.

Do zlorabe identitete najpogosteje pride po vdoru v podatkovne baze podjetij, spletnih trgovin ali javnih institucij, kjer so shranjeni osebni podatki uporabnikov. Pogost vir so tudi prevare, pri katerih posamezniki sami razkrijejo prijavne podatke ali številke kartic.

Prodajajo tudi poslovne bančne račune

Med najdražjimi izdelki, ki so jih zaznali raziskovalci, so bili preverjeni poslovni bančni računi v Združenem kraljestvu. Njihove cene so se gibale med devetsto in dva tisoč funti, pri čemer so računi pri večjih finančnih institucijah, kot sta NatWest in Barclays, dosegali najvišje zneske. Pri NatWestu so ob tem poudarili, da zaščito strank pred finančnim kriminalom obravnavajo z največjo resnostjo ter da uporabljajo napredne sisteme za preprečevanje prevar v sodelovanju s partnerji v širšem digitalnem okolju. Analiza je razkrila tudi razširjeno prodajo uporabniških računov. Dostop do britanskih računov na Amazonu se v povprečju prodaja za približno petnajst funtov, prijavni podatki za naročniške storitve, kot je Netflix, pa za okoli deset. Poleg digitalnih storitev so se na tržnicah pojavili tudi ponarejeni bankovci Bank of England, ki se prodajajo za približno četrtino svoje nominalne vrednosti. Nekateri prodajalci navajajo, da bankovci prestanejo osnovne varnostne preglede, ter ponujajo manjše vzorce kot dokaz kakovosti.

Ob sumu zlorabe identitete naj posameznik nemudoma obvesti svojo banko ali druge finančne institucije in preveri vse nedavne transakcije. Priporočljivo je tudi zamenjati gesla, zlasti za bančne in druge občutljive račune, ter omogočiti dodatne varnostne preverbe. Sum kaznivega dejanja je treba prijaviti policiji, hkrati pa spremljati morebitna obvestila izterjevalcev ali nenavadne zahteve v imenu posameznika.

Tveganje za žrtve ostaja visoko, saj se lahko enkrat objavljena identiteta uporablja večkrat in za različne vrste zlorab. Posamezniki pogosto za krajo identitete izvedo šele ob stiku z izterjevalci dolgov ali organi pregona. Temni splet je tesno povezan z vsakodnevnimi kibernetskimi grožnjami, množični vdori v podatkovne baze, prevzemi uporabniških računov in primeri pranja denarja.