  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KIBERNETSKA VARNOST

Kraja identitete: osebne podatke nezakonito prodajajo že za približno 35 evrov

Raziskava kaže, da osebni dokumenti in finančni dostopi krožijo na organiziranem trgu, posledice za posameznike pa so lahko finančno zelo obremenjujoče.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 22. 1. 2026 | 09:09
 22. 1. 2026 | 09:09
A+A-

Osebni podatki se na temnem spletu prodajajo za presenetljivo nizke zneske, razkriva nova analiza strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja, poroča Independent. Tako imenovani identitetni paketi, ki vključujejo skeniran osebni dokument, fotografijo obraza in osebne podatke, so kriminalnim združbam na voljo že za približno trideset funtov.

Gre za dobro organiziran in pregleden nezakonit trg 

Raziskavo je izvedla skupina strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja AMLTRIX, ki je v začetku decembra analizirala petindvajset aktivnih tržnic na temnem spletu. Njihove ugotovitve kažejo, da trgovina z ukradenimi osebnimi podatki ni več obrobna kriminalna dejavnost, temveč dobro organiziran in razmeroma pregleden nezakonit trg, na katerem se podatki sistematično zbirajo, združujejo in prodajajo naprej. Poleg osnovnih identitetnih paketov so bili na teh platformah naprodaj tudi osebni dokumenti, vozniška dovoljenja, podatki o kreditnih karticah ter posebni potni listi. Cene takšnih kompletov lahko dosežejo tudi do dva tisoč funtov. Takšni podatki omogočajo zlorabe, kot so odpiranje bančnih računov, vlaganje vlog za kredite, sklepanje posojil ali najemanje finančnih storitev v imenu nič hudega slutečih posameznikov. Soustanovitelj AMLTRIX-a Gabrielius Erikas Bilkstys opozarja, da so celoviti identitetni paketi danes dovolj poceni in dostopni, da jih kriminalne združbe kupujejo v večjih količinah. To po njegovih besedah odraža dejstvo, da se isti osebni podatki pogosto večkrat znajdejo v obtoku. 

Do zlorabe identitete najpogosteje pride po vdoru v podatkovne baze podjetij, spletnih trgovin ali javnih institucij, kjer so shranjeni osebni podatki uporabnikov. Pogost vir so tudi prevare, pri katerih posamezniki sami razkrijejo prijavne podatke ali številke kartic. 

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Prodajajo tudi poslovne bančne račune

Med najdražjimi izdelki, ki so jih zaznali raziskovalci, so bili preverjeni poslovni bančni računi v Združenem kraljestvu. Njihove cene so se gibale med devetsto in dva tisoč funti, pri čemer so računi pri večjih finančnih institucijah, kot sta NatWest in Barclays, dosegali najvišje zneske. Pri NatWestu so ob tem poudarili, da zaščito strank pred finančnim kriminalom obravnavajo z največjo resnostjo ter da uporabljajo napredne sisteme za preprečevanje prevar v sodelovanju s partnerji v širšem digitalnem okolju. Analiza je razkrila tudi razširjeno prodajo uporabniških računov. Dostop do britanskih računov na Amazonu se v povprečju prodaja za približno petnajst funtov, prijavni podatki za naročniške storitve, kot je Netflix, pa za okoli deset. Poleg digitalnih storitev so se na tržnicah pojavili tudi ponarejeni bankovci Bank of England, ki se prodajajo za približno četrtino svoje nominalne vrednosti. Nekateri prodajalci navajajo, da bankovci prestanejo osnovne varnostne preglede, ter ponujajo manjše vzorce kot dokaz kakovosti.

Ob sumu zlorabe identitete naj posameznik nemudoma obvesti svojo banko ali druge finančne institucije in preveri vse nedavne transakcije. Priporočljivo je tudi zamenjati gesla, zlasti za bančne in druge občutljive račune, ter omogočiti dodatne varnostne preverbe. Sum kaznivega dejanja je treba prijaviti policiji, hkrati pa spremljati morebitna obvestila izterjevalcev ali nenavadne zahteve v imenu posameznika. 

Tveganje za žrtve ostaja visoko, saj se lahko enkrat objavljena identiteta uporablja večkrat in za različne vrste zlorab. Posamezniki pogosto za krajo identitete izvedo šele ob stiku z izterjevalci dolgov ali organi pregona. Temni splet je tesno povezan z vsakodnevnimi kibernetskimi grožnjami, množični vdori v podatkovne baze, prevzemi uporabniških računov in primeri pranja denarja. 

Več iz teme

pranje denarjadenarvarnostprevarazlorabapodatkikraja identitete
ZADNJE NOVICE
11:43
Novice  |  Slovenija
POVIŠANJE

Znano, za koliko se bo letos zvišala minimalna plača, minister Mesec dosegel svoje

Oodločitev o 1000 evrih neto je zdržala koalicijsko in vladno presojo, je še dodal.
22. 1. 2026 | 11:43
11:35
Bulvar  |  Zanimivosti
NAVDUŠILA

To je Veronika - prva krava, ki je uporabila orodje

Zna se popraskati z metlami in grabljami. Raziskovalci menijo, da so krave pametnejše, kot smo mislili.
22. 1. 2026 | 11:35
11:30
Novice  |  Slovenija
MANIPULACIJE?

Srbska političarka udarila po Prebiliču, potem ko je izjavil: Takšne stvari se niso dogajale niti v jugoslovanskem režimu

Predsednica srbske narodne skupščine Ana Brnabić je slovenskemu evroposlancu očitala politično manipulacijo, potem ko je ta kritiziral policijsko posredovanje na Filozofski fakulteti v Novem Sadu.
22. 1. 2026 | 11:30
11:16
Bulvar  |  Tuji trači
ŽALOSTNA VEST

Dvor žaluje: umrla je kraljeva sestra

Princesa se je poslovila mirno, v krogu svoje družine.
22. 1. 2026 | 11:16
11:09
Bulvar  |  Glasba in film
PRILJUBLJENA ZVRST

Simon Vadnjal skočil v country vode

V svoji glasbeni karieri je zaplaval v nekoliko drugačne vode.
Roman Turnšek22. 1. 2026 | 11:09
11:06
Lifestyle  |  Astro
NASVET

Ko smo v temi, poiščimo smisel: kopel z morsko soljo bo odplaknila težo

Zavedajmo se, da smo v zimi in da ta vedno mine.
22. 1. 2026 | 11:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki