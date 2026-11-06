Kranjčana so olisičili v Republiki Srbski

Na območju glavnega mesta Republike Srbske so v policijski raciji prijeli 10 domnevnih prekupčevalcev z drogo, med aretiranimi pa naj bi bil po poročanju tamkajšnjih občil tudi 36-letni slovenski državljan Mladen Samardžija. Pravzaprav Kranjčan ni več Slovenec, saj mu je bilo naše državljanstvo zaradi preteklih mamilarskih grehov odvzeto.

Bosanci prevzeli naš pregon

Preiskave so potekale na 20 lokacijah, pri tem je bilo zaseženih 13 kilogramov različne droge, več kot 100.000 konvertibilnih mark (nekaj več kot 50 tisoč evrov), kopica digitalnih tehtnic, mobilni telefoni, testi za ugotavljanje čistoče droge, dve pištoli, en avtomobil in drugi predmeti, ki naj bi izvirali iz kaznivih dejanj. Med bolj zvenečimi imeni aretiranih sta poleg Samardžije še Banjalučana Boban Kantar in Branko Jeličić, oba so namreč že obravnavali zaradi mamilarskih poslov.

Naše sodstvo je za Samardžijo razpisalo mednarodno tiralico, v zvezi s slovensko zahtevo za aretacijo pa je bil v Bosni že dvakrat prijet, a tudi kmalu izpuščen, saj ga pred izročitvijo naši državi ščiti njihovo državljanstvo. Slovenija pa ga išče kot domnevnega člana slovenske celice kavaškega klana z Domžalčanom Klemnom Kadivcem na čelu, 14 članov te celice je bilo prejšnji mesec na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojenih na skupaj 108 let zapora.

Slovensko državljanstvo so mu odvzeli zaradi mamilarskih grehov.

Kranjčana so v Bosni že večkrat aretirali, prvič na podlagi naše tiralice leta 2022 v Občini Pale, a ga izpustili. V tej državi je bil varen vse do konca leta 2023, ko je na Jahorini padel v okviru kriminalistične akcije Tokio in tudi v tej državi so mu začeli očitati kavaške posle. Vodil naj bi celico, ki je iz Južne Amerike v EU in Bosno pretihotapila 40 kilogramov kokaina in pol kilograma heroina. Iz Republike Srbske so tedaj poročali, da naj bi pri njih imel podjetje za izposojo avtomobilov, s tem poslom pa se je pred begom ukvarjal tudi na Gorenjskem. Kot je bilo zapisano v sklepu bosanskega sodišča, je bil nazadnje zaposlen v nekem gradbenem podjetju.

Prizor ene od aretacij

Po prijetju na Jahorini je nekaj mesecev preživel v priporu, potem pa so ga izpustili na prostost z določenimi strogimi omejitvenimi ukrepi. Njegov odvetnik Vedad Kolašinac je čez čas izjavil, da so mu bile odpravljene skoraj vse omejitve, obveljala le še prepoved zapuščanja Bosne in Hercegovine.

Tretjič so sicer Samardžijo na podlagi slovenske tiralice aretirali lanskega oktobra med prometno kontrolo pri kraju Prozor, pa so ga znova izpustili. Medtem so pricurljale informacije, da naj bi slovensko pravosodje bosanskim kolegom odstopilo kazenski pregon iz našega dela kavaške zgodbe.

In zakaj sploh ga zares išče Slovenija? Ko je bilo iskanje za njim razpisano na spletnih straneh Europola, so ob njegovi fotografiji zapisali, da naj bi »prek komunikacije sky usklajeval ravnanje z nezakonitimi drogami in denarjem ter njihovo dostavo in novačil nove člane kriminalne združbe. S svojimi kaznivimi dejanji je nezakonito pridobil veliko premoženjsko korist.« Vodil naj bi tudi skupino, ki naj bi v Beneluksu nabavila najmanj 45 kilogramov kokaina in v Sloveniji najmanj 2,5 kilograma heroina.

Pomenljivo je, da naj bi bosanska preiskava proti Mladenu Samardžiji v vseh primerih še potekala, so mu pa torej pri nas odvzeli državljanstvo, v uradnem listu je bil objavljen tudi oklic o začetku postopka odvzema njegovega premoženja, ki naj bi bilo nezakonitega izvora.