Kri v šoli: deklica z nožem poškodovala dve vrstnici

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Grozljiv dogodek je pretresel sosednjo Bosno in Hercegovino. V šoli v Gornji Tuzli je deklica z nožem poškodovala dve drugi deklici. Dogodek so potrdili na ministrstvu za notranje zadeve Tuzelskega kantona.
Okoli 9.25 je Policijska uprava Tuzla oziroma policijska postaja Istok prejela prijavo, da se z dvorišča ene od šol na območju mesta Tuzla sliši hrup. Policisti, ki so odšli na kraj dogodka, so ugotovili, da je deklica, rojena leta 2011, s hladnim orožjem poškodovala dve deklici, rojeni leta 2012, poroča Dnevni Avaz.
Poškodovani deklici so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Tuzli, kjer so jima nudili zdravniško pomoč. Trenutno ugotavljajo težo njunih poškodb. Po dosedanjih informacijah deklici nista življenjsko ogroženi, deklica, ki ju je napadla, pa je pod nadzorom policije.
O dogodku so obvestili dežurnega tožilca Kantonalnega tožilstva Tuzelskega kantona, ki bo vodil ogled kraja dogodka. Ogled in druga potrebna dejanja bodo opravili policisti, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve Bosne in Hercegovine.
Policija zaradi zakonskih določb, ki urejajo zaščito otrok in mladoletnikov v kazenskem postopku, ter Konvencije o otrokovih pravicah o primeru za zdaj ne more posredovati več informacij, poroča Dnevnik.hr.