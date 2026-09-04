Kri v šoli: deklica z nožem poškodovala dve vrstnici

Grozljiv dogodek je pretresel sosednjo Bosno in Hercegovino. V šoli v Gornji Tuzli je deklica z nožem poškodovala dve drugi deklici. Dogodek so potrdili na ministrstvu za notranje zadeve Tuzelskega kantona.

Okoli 9.25 je Policijska uprava Tuzla oziroma policijska postaja Istok prejela prijavo, da se z dvorišča ene od šol na območju mesta Tuzla sliši hrup. Policisti, ki so odšli na kraj dogodka, so ugotovili, da je deklica, rojena leta 2011, s hladnim orožjem poškodovala dve deklici, rojeni leta 2012, poroča Dnevni Avaz.

Obe deklici odpeljali v bolnišnico

Poškodovani deklici so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Tuzli, kjer so jima nudili zdravniško pomoč. Trenutno ugotavljajo težo njunih poškodb. Po dosedanjih informacijah deklici nista življenjsko ogroženi, deklica, ki ju je napadla, pa je pod nadzorom policije.

Primer preiskuje policija pod nadzorom tožilca

O dogodku so obvestili dežurnega tožilca Kantonalnega tožilstva Tuzelskega kantona, ki bo vodil ogled kraja dogodka. Ogled in druga potrebna dejanja bodo opravili policisti, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve Bosne in Hercegovine.

Policija zaradi zakonskih določb, ki urejajo zaščito otrok in mladoletnikov v kazenskem postopku, ter Konvencije o otrokovih pravicah o primeru za zdaj ne more posredovati več informacij, poroča Dnevnik.hr.