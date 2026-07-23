Kriki mame so odmevali po dvorišču; v strašni nesreči z žarom zgorela pred očmi otrok (FOTO in VIDEO)

Družinska tragedija v Avstraliji se je končala z najhujšim možnim razpletom. 38-letna Charlotte Rose-Anne Hill iz Sydneyja je umrla zaradi zapletov po hudih opeklinah, ki jih je utrpela med pripravljanjem žara na domačem vrtu.

Nesreča se je zgodila, ko je Charlotte med šolskimi počitnicami želela svojemu 11-letnemu sinu Noahu in 7-letni hčerki Billie-Rose pripraviti presenečenje ter jima speči penice. Med pripravo žara so njena oblačila nepričakovano zagorela. Hči je z glasnim krikom na pomoč poklicala očeta Matta Tierneyja, medtem ko je sin s svojo jakno skušal pogasiti ogenj na materi. Oče ji je nudil prvo pomoč in jo odpeljal v bolnišnico, pozneje pa so jo zaradi hudih opeklin po obrazu in rokah premestili v specializirano ustanovo.

Po operaciji je vse kazalo na dobro okrevanje. Charlotte se je po telefonu že pogovarjala z otrokoma in družina je bila prepričana, da je najhujše mimo. V petek, 10. julija, pa je sledil šok, saj so jo zdravniki našli neodzivno; umrla je zaradi nepredvidenih zdravstvenih zapletov.

Njena sorodnica Bianca Hill jo je opisala kot izjemno velikodušno in ljubečo mater, ki je za srečo svojih otrok naredila vse. Charlotte je namreč že v mladosti izgubila lastno mamo, zato si je močno prizadevala, da njeni otroci ne bi občutili takšne bolečine. Od nje sta se na družbenih omrežjih čustveno poslovila tudi brat Max in preostala družina, ki zdaj prek platforme GoFundMe zbira sredstva za kritje stroškov pogreba ter pomoč otrokoma v prihodnosti.