Kristijan po brutalnem umoru Luke (19): »Ni mi žal. Če bi pištola zatajila, sem imel nož«

Na županijskem sodišču v Šibeniku se je začelo sojenje 50-letnemu Kristijanu Aleksiću, obtoženemu brutalnega umora komaj 19-letnega dostavljavca hrane Luke Milovca. Aleksić je krivdo priznal, v sodni dvorani pa so predvajali tudi posnetek njegovega prejšnjega zaslišanja. Aleksića obtožnica bremeni težkega umora ter nedovoljenega posedovanja, izdelave in pridobivanja orožja in eksplozivnih snovi. Grozi mu do 40 let zapora.

Po navedbah iz obtožnice se je krvavi zločin zgodil 16. maja zvečer v Drnišu. Aleksić naj bi vnaprej sklenil, da bo ubil dostavljavca hrane, kdor koli to že bo. Ko mu je 19-letni Luka prinesel pico, je nanj streljal, mladenič pa je zaradi poškodb umrl na kraju dogodka. Orožje naj bi Aleksić izdelal sam. Po dejanju je pobegnil, policija ga je prijela naslednji dan, pri njem pa so našli strelno orožje in nož.

V Drnišu je sredi maja vladalo obsedno stanj. FOTO: Dusko Jaramaz/Pixsell

Še bolj pretresljiva je vsebina njegovega zaslišanja, katerega posnetek so danes predvajali na sodišču. Aleksić je po poročanju portala Dnevnik.hr povedal, da ni čakal nobene določene osebe, kdor koli bi tistega dne pozvonil na njegovih vratih , bi jih skupil. Usoda je hotela, da je bil to prav mladi Luka. Ta je sicer, so v dneh po tragediji povedali njegovi prijatelji, dostavo prevzel od kolega, ki ga je bilo Aleksića strah. Luka se je zato ponudil, da gre z njim in dostavo opravi sam. Aleksić je v izjavi pojasnil tudi, zakaj se je odločil moriti. Dejal je, da je živel v težkih razmerah, da mu je umrla mama in da je imel vse več dolgov. Zato je želel storiti hudo kaznivo dejanje in končati v zaporu. »Kdorkoli bi bil dostavljavec, bi se mu zgodilo enako,« je povedal na posnetku zaslišanja. Dodal je še, da je pričakoval starejšega dostavljavca, kljub temu pa ni izrazil nobenega obžalovanja, da je vzel mlado življenje.

Na kaznivo dejanje se je tudi vnaprej pripravil. Izdelal je improvizirano pištolo in »pripravil še vojaški nož s kar 30 centimetrov dolgim rezilom, ki naj bi ga uporabil, če bi pištola zatajila«. Sojenje se nadaljuje.