Kristijan po brutalnem umoru Luke (19): »Ni mi žal. Če bi pištola zatajila, sem imel nož«

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Na županijskem sodišču v Šibeniku se je začelo sojenje 50-letnemu Kristijanu Aleksiću, obtoženemu brutalnega umora komaj 19-letnega dostavljavca hrane Luke Milovca. Aleksić je krivdo priznal, v sodni dvorani pa so predvajali tudi posnetek njegovega prejšnjega zaslišanja. Aleksića obtožnica bremeni težkega umora ter nedovoljenega posedovanja, izdelave in pridobivanja orožja in eksplozivnih snovi. Grozi mu do 40 let zapora.
Po navedbah iz obtožnice se je krvavi zločin zgodil 16. maja zvečer v Drnišu. Aleksić naj bi vnaprej sklenil, da bo ubil dostavljavca hrane, kdor koli to že bo. Ko mu je 19-letni Luka prinesel pico, je nanj streljal, mladenič pa je zaradi poškodb umrl na kraju dogodka. Orožje naj bi Aleksić izdelal sam. Po dejanju je pobegnil, policija ga je prijela naslednji dan, pri njem pa so našli strelno orožje in nož.
Na kaznivo dejanje se je tudi vnaprej pripravil. Izdelal je improvizirano pištolo in »pripravil še vojaški nož s kar 30 centimetrov dolgim rezilom, ki naj bi ga uporabil, če bi pištola zatajila«. Sojenje se nadaljuje.