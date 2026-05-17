Kristijan umoril dostavljavca hrane (19) in pobegnil, policija blokirala ceste, še ga iščejo (FOTO)

Pisali smo, da se je v dalmatinskem kraju Drniš, nedaleč od Šibenika, v noči na nedeljo pripetila grozljiva tragedija, v kateri je življenje izgubil mlad domačin. Storilec, 50-letni Kristijan Aleksić, je stari znanec policije, pišejo hrvaški mediji, v preteklosti je bil tudi že obsojen zaradi nasilnega kaznivega dejanja. Leta 2001 je zabodel in pretepel dekle, ki je pozneje izgubila življenje, Aleksić pa je 12 let preživel za rešetkami. Ko je prišel na prostost, ni bilo videti izboljšanja v njegovem vedenju, pravijo domačini, ki so se moškega bali, pravijo celo, da je bilo »le vprašanje časa«, kdaj bo ponovno moril.

To se je zgodilo v soboto okrog 23. ure, ko je na njegova vrata potrkal mladi dostavljavec hrane. Menda bi moral ta konec tedna sicer v lokalni piceriji delati najstnikov kolega, a je imel druge načrte. Namesto njega je vskočil omenjeni 19-letnik, po poročanju lokalnih medijev maturant iz Drniša. Kot piše Slobodna Dalmacija, dostavljavci sicer niso radi odhajali na Aleksićev naslov, saj da so se ga bali. Omenjeni maturant se je tja odpravil v družbi sodelavca, menda mu je zagotovil, da bo vse v redu, če gresta skupaj, a odločitev je plačal z življenjem.

Aleksić je na terasi družinske hiše enkrat ustrelil v 19-letnika, kolegu, ki je bil z njim, ni storil nič, nato pa pograbil nahrbtnik, v katerega je pred tem spakiral nekaj svojih stvari, ter pobegnil. Kam, ni znano. Policisti so ga sicer nemudoma začeli iskati, blokirali so ceste in poti v širši okolici Drniša, kjer še vedno ustavljajo vozila in kontrolirajo potnike. Ker domnevajo, da bi lahko pobegnil v bližnji gozd, ga iščejo tudi z droni in policijskim helikopterjem, a za zdaj neuspešno.

Policisti storilca še iščejo. FOTO: Dusko Jaramaz/Pixsell

V Drnišu je v nedeljo zjutraj mrgolelo policistov. FOTO: Dusko Jaramaz/Pixsell