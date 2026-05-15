Kristinin mož obsojen na dosmrtni zapor! Njeno truplo zmlel v mešalniku

Marc Rieben (43) je bil v Švici obsojen na dosmrtni zapor zaradi brutalnega umora svoje žene Kristine Joksimović, nekdanje finalistke izbora za miss Švice. Po zločinu februarja 2024 jo je zadušil, razkosal in dele njenega telesa zmlel v industrijskem mešalniku. Začetek sojenja je razkril grozljive podrobnosti. Marc je vztrajal, da Kristine ni namerno ubil, temveč da je umrla po nesreči, ko naj bi ga napadla z nožem. Obramba in tožilstvo sta imela glede tega popolnoma nasprotna mnenja.

Pokojna Kristina Joksimović. FOTO: Omrežje X

Tragični zakon se je začel sesuvati februarja 2024 med kosilom, ko se je Kristina želela ločiti. Marc je ni hotel spustiti, želel je skrbništvo nad otrokoma in ji ni hotel dati ničesar. Prepir se je sprevrgla v nasilje, ženo je menda zgrabil za grlo, jo pritisnil ob zid in ji okoli vratu zavezal trak. Po umoru je truplo skrival v kleti, ga razkosal z žago, nožem in škarjami ter iz telesa odstranil maternico. Nekatere dele je zmlel v mešalniku, druge pa raztopil v kemikalijah. Policija je v izolirani kleti našla koščke kože s preostalimi mišicami in kosti.

Čeprav je par zunaj deloval idilično, je Kristina več let trpela verbalno in fizično nasilje. Marc je bil obsesiven, nadzoroval njuno življenje in se znašal tudi nad otrokoma. Strokovnjaki so mu diagnosticirali narcistično osebnost z obsesivno-kompulzivnimi potezami in povečano potrebo po nadzoru.

Kristinin oče je v smetnjaku našel hčerino odrezano glavo. V šoku je klical policijo, Rieben pa naj bi na zaslišanju trdil, da je šlo za nesrečo. Njegove odvetnice so ga opisale kot »popolnega moža«, sam pa je potožil, da je svojo ženo ljubil in da je bila njena smrt nesreča.

Sojenje je trajalo nekaj dni, a sodišče je odločilo, da mora Marc življenje preživeti v zaporu.