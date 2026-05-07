Kristino brutalno ubil mož: hčerki zdaj razkrili, kaj jima je oče govoril po umoru in kam ju je odpeljal

Pred nekaj dnevi se je začelo sojenje Marcu Riebenu (43) zaradi okrutnega umora njegove soproge Kristine Joksimović (38), po rodu iz Srbije, ki se je zgodil leta 2024. Rieben je priznal, da je ubil ženo, pri čemer trdi, da je to storil v samoobrambi, potem ko naj bi ga napadla z nožem, zatem pa je v paniki poskušal skriti truplo.

Marc Rieben naj bi uporabil žago, nož in vrtne škarje, da bi razkosal truplo svoje soproge, nato pa je ostanke raztopil v belilu in jih zmešal v mešalniku.

Štiriletna hči nekdanje finalistke izbora za Miss Švice je na sodišču izjavila, da njen oče laže, ko trdi, da njene matere ni namerno ubil.

Med sojenjem v torek je odvetnica, ki zastopa dve mladoletni hčeri para, sodišču pojasnila, kako sta deklici, ki sta bili ob materini smrti stari dve in štiri leta, izvedeli, kaj se je zgodilo. »Nekaj dni po incidentu sta izvedeli, da je njuna mati mrtva, oče pa v zaporu in da se kmalu ne bo vrnil,« je povedala. Dodala je, da sta otroka izvedela, da je njuna mati umrla med prepirom z očetom ter da policija sumi, da je prav on odgovoren za njeno smrt, poroča MSN.

»Laže, laže, laže«

»Prav tako sta slišali, da njun oče trdi, da tega ni storil namerno,« je dejala odvetnica. Na to je starejša hči reagirala z besedami: »Laže, laže, laže.«Odvetnica deklic je zahtevala tudi odškodnino v višini po 100.000 švicarskih frankov (okoli 109.000 evrov) za vsakega od otrok in navedla, da je Rieben po umoru deklici mirno odpeljal v restavracijo, kot da se ni nič zgodilo, kar je njuno travmo še dodatno poglobilo.

Kristina Joksimović se je rodila v Švici, po rodu pa je bila iz Republike srbske. Ukvarjala se je z manekenstvom in bila finalistka izbora za Miss Švice, nato pa je kariero nadaljevala v modni industriji kot mentorica mladim manekenkam. Marc Rieben je bil podjetnik in sin znanega odvetnika. Par se je poročil leta 2017.

Kristinino truplo je našel njen oče. Potem ko po otroke ni prišla v vrtec, so jo zaskrbljeni starši začeli iskati, oče pa je odšel v hišo, v kateri je živela z možem. Tam ga je pričakal Rieben, ki je trdil, da ne ve, kje je njegova soproga. Oče je v hiši preživel nekaj ur, Rieben je v tem času celo pripravil večerjo. Medtem ko je po telefonu govoril s Kristinino materjo, je oče začel preiskovati hišo in se odpravil v prostor za pranje in sušenje perila. Tam je zagledal črno vrečo za smeti, iz katere so kukali prameni las njegove hčere.