BRUTALNO

To, kar je naredil Kristini, šokiralo vse, uporabil tudi mešalnik! Odvetnik pa: »Bil je idealen soprog«

Grozljive podrobosti so prišle na dan na sojenju, strokovnjak šokiran: »Videl sem veliko umorov, vendar česa takega še nikoli«
Pokojna Kristina Joksimović. FOTO: Omrežje X
M. U.
 5. 5. 2026 | 19:12
 5. 5. 2026 | 20:27
Na sojenju zaradi enega najbrutalnejših umorov v Švici so predstavili pretresljive podrobnosti o smrti nekdanje finalistke izbora za Miss Švice. Marc Rieben (43) je obtožen brutalnega umora svoje žene, Kristine Joksimović (38), ter skrunjenja njenega trupla.

Kristino zadavil, truplo razkosal in zmešal v kašo s pomočjo kuhinjskega mešalnika

Tožilstvo trdi, da je Kristino zadavil, nato pa njeno truplo razkosal z žago, vrtnimi škarjami in nožem ter dele trupla zmešal v kašo s pomočjo kuhinjskega mešalnika. Riebenov odvetnik pa je domnevnega morilca opisal kot »idealnega moža«, Rieben pa je skozi solze vztrajal, da je zgolj »poskušal pomagati in skrbeti za svojo ženo«, navaja Daily Mail.

Rieben je pred sodiščem izjavil, da je bila ženina smrt nesreča, vendar je priznal, da jo je zgrabil za vrat. »Svojo ženo sem ljubil z vsem srcem. To, kar sem storil, je povsem neodpustljivo, in prevzemam polno odgovornost. Globoko mi je žal in se opravičujem,« je dejal obtoženi.

»Videl sem veliko umorov, vendar česa takega še nikoli«

Profesor Frank Urbaniok, ki je delal na primeru, mu je diagnosticiral narcistično osebnost in obsesivno-kompulzivno motnjo. Opozoril je na Riebenovo »skoraj pedantno natančnost«. Po umoru in razkosanju trupla je obtoženi njuna majhna otroka odpeljal na večerjo in se vedel, kot da se ni zgodilo nič. 

»Kot izvedenec delam 33 let in obravnaval sem 5000 primerov. Videl sem veliko umorov partnerjev, vendar česa takega še nikoli nisem videl,« je izjavil Urbaniok. Dodal je tudi, da obstaja pomembno tveganje ponovitve kaznivega dejanja. Kot znamenje kesanja je Rieben sicer navedel, da je otrokom in staršem umorjene žene nakazal okoli 110.000 evrov. »Bilo bi lepo, če bi ta denar lahko uporabili za nekaj, kar bo v vaše življenje prineslo nekaj svetlobe,« je dejal v sodni dvorani. Na vprašanje, zakaj denar ponuja šele zdaj, dve leti po zločinu, je odgovoril, da je bila to njegova prva priložnost, da vidi žalujoče.

Motiv umora njegovo zavračanje ločitve

Med odstranjevanjem trupla pa naj bi Kristini odstranil tudi maternico, kar je privedlo do dodatne obtožbe zaradi skrunjenja trupla.  Sodbo v Švici pričakujejo 13. maja, Riebenu pa grozi dosmrtni zapor.

