Kruta realnost e-cigaret: pri 22 ima pljuča kot 80-letnica, ostaja ji nekaj mesecev življenja

Kayley Boda iz Anglije je začela kaditi e-cigarete (vejpati) pri rosnih 15 letih. Danes, pri 22 letih, se bori za vsak vdih in opozarja druge, naj ne ponovijo njene napake. Zdravniki so ji po vrnitvi agresivnega pljučnega raka napovedali le še leto in pol življenja, kar je diagnoza, ki jo običajno vidijo pri 80-letnikih. Prvi resni znaki so se pojavili v začetku leta 2025, ko je začela izkašljevati rjavo snov z nenavadnimi delci. Čeprav je takrat porabila le eno napravo za enkratno uporabo na teden, so se njene težave hitro stopnjevale. Zdravniki so jo kar osemkrat odpravili z diagnozo vnetja dihal, šele ko je začela izkašljevati kri, so opravili rentgensko slikanje in na desnem pljučnem krilu odkrili senco. Kljub njeni mladosti so testi potrdili najhujši scenarij: pljučni rak.

Sledila je operacija, s katero so ji odstranili spodnji del desnega pljučnega krila in bezgavke, rak pa so kasneje prekategorizirali v tretji stadij. Po izjemno težki kemoterapiji, med katero je izkašljevala kri in drastično izgubila telesno težo, je februarja 2026 kazalo, da je bolezen premagala. Žal je olajšanje trajalo le dva meseca. Rak se je vrnil na popljučnico, zdravniki pa so ji sporočili, da ozdravitev ni več mogoča.

»Bila sem naivna in mislila, da se mi pri teh letih to ne more zgoditi,« pravi Kayley. Prepričana je, da je bolezen posledica uporabe e-cigaret, saj v njeni družini pljučnega raka ni bilo, simptomi pa so se razvili kmalu po tem, ko je prešla na naprave za enkratno uporabo. Zdaj bije bitko s časom in poskuša zbrati 20.000 funtov (malo manj kot 23.000 evrov) za klinično zdravljenje v Nemčiji, ki bi ji lahko podaljšalo življenje. Svojo zgodbo deli z enim samim namenom: »Pustite e-cigarete, preden bo prepozno. Jaz sem dosegla, da sta nehala moj partner in mama, zdaj pa k temu pozivam vse.«