Krvav napad na otroški zabavi: štirje mrtvi, med žrtvami tudi otroci

V soboto zvečer so v Stocktonu v severni Kaliforniji odjeknili streli. Strelec je vdrl na otroško rojstnodnevno zabavo v restavraciji in začel streljati. Umrli so štirje ljudje, deset je ranjenih. Policija podrobnosti o žrtvah še ni razkrila, povedali pa so, da so med njimi tudi otroci. Dogodek se je zgodil malo pred 18. uro po lokalnem času. Žrtve so odpeljali v lokalne bolnišnice. Po navedbah lokalne policije je bilo morda streljanje ciljno usmerjeno, vendar motiv za zdaj ostaja neznan. Policija in šerifov urad okrožja San Joaquin aktivno preiskujeta incident ter pozivata priče in vse, ki imajo kakršne koli informacije ali videoposnetke, da se javijo. »Naša trenutna glavna prioriteta je identifikacija osumljenca,« je poudarila govornica šerifovega urada Heather Brent.

Na zabavah se družine nikoli ne bi smele bati za svoja življenja.

Županja Stocktona Christina Fugazi je streljanje označila za nesprejemljivo ter izrazila globoko sočutje do vseh prizadetih. »Danes je moje srce strto in to težko ubesedim. Kot nekdo, ki je zrasel v tej skupnosti, sem globoko pretresen in jezen ob novici o pokolu na otroški rojstnodnevni zabavi. Na zabavah se družine nikoli ne bi smele bati za svoja življenja,« se je na dogodek čustveno odzval tudi podžupan Jason Lee. Stockton, mesto vzhodno od San Francisca, se že leta bori z visoko stopnjo kriminala. Kot se zdi po izjavah policije, naj bi šlo za obračun med kriminalnimi združbami ali pa osebne zamere in ne naključen napad.