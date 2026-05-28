Krvav napad na železniški postaji: z nožem zabodel več ljudi in vpil »Allahu Akbar*« (FOTO in VIDEO)

Štiri osebe so bile zabodene v napadu moškega, ki je na železniški postaji v Švici pri tem vzklikal »Allahu Akbar«. Na železniški postaji v Winterthuru, severozahodno od Züricha, tako poteka obsežna policijska akcija. Po navedbah očividcev je moški napadel več ljudi z nožem in pri tem vzklikal »Allahu Akbar«, piše The Sun. Prestrašeni mimoidoči, vključno s šolskimi otroki, so bežali pred napadalcem, da bi si rešili življenje.

»Postavljen je kordon v dolžini vsaj 100 metrov. Območje je polno policije,« je dejal eden izmed očevidcev, drugi pa je dodal: »Na železniško postajo sem prispel okoli 8.20 zjutraj. Približno 30 metrov stran sem za seboj slišal moškega, ki je večkrat vznemirjeno zavpil 'Allahu Akbar'.«

Reševalne službe, vključno z desetimi do petnajstimi policijskimi vozili, so na kraj dogodka prispele pet minut pozneje.

Pridržan 31-letnik

Identiteta napadalca ostaja neznana. Vendar je tiskovni predstavnik kantonalne policije v Zürichu potrdil, da je bil v pridržanje priveden 31-letni švicarski državljan.

Tri osebe, stare 28, 43 in 52 let, so prepeljali v bolnišnico. Ena žrtev je utrpela hude poškodbe, medtem ko sta drugi dve v stabilnem stanju.

Motiv napada se še vedno preiskuje, oblasti pa še niso potrdile, ali bodo ta dogodek obravnavale kot terorizem.

* Alah je največji