Krvav napad v apartmaju na Hrvaškem: 28-letnik mrtev, mlada ženska komaj preživela

Hrvaški Šibenik je pretresel krvav napad v najetem apartmaju, v katerem je umrl 28-letni moški, 22-letna ženska pa je utrpela življenjsko nevarne poškodbe. Zaradi suma umora in poskusa umora so prijeli 24-letnega hrvaškega državljana, ki je bil v času napada skupaj z žrtvama v apartmaju. Napad se je zgodil v noči s 14. na 15. september. Policija je okoli 2.30 prejela obvestilo nujne medicinske pomoči, da sta v apartmaju v Šibeniku poškodovani dve osebi. Na kraju so našli mrtvega 28-letnika, žensko pa so zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico.

Po dosedanjih ugotovitvah preiskovalcev naj bi 24-letnik med druženjem v apartmaju v Ulici Anteja Starčevića najprej z nožem napadel 28-letnika. Ta je zaradi poškodb umrl na kraju dogodka. Nato naj bi napadel še 22-letnico in jo tako hudo poškodoval, da je bilo njeno življenje ogroženo. Zdravniki so se za njeno življenje borili v šibeniški bolnišnici. Po poročanju hrvaških medijev so jo operirali, njeno stanje pa je bilo po posegu stabilno. Življenje ji je rešila pravočasna zdravniška pomoč.

Osumljenca našli kmalu po napadu

Policisti so 24-letnika po dogodku našli na območju Šibenika. Zaradi njegovega zdravstvenega stanja so mu najprej pomagali v bolnišnici, nato pa so ga odpeljali na policijsko postajo, kjer so opravili kriminalistično preiskavo. Policija je sporočila, da je v preteklih letih zoper njega že večkrat ukrepala in ga kazensko ovadila zaradi različnih kaznivih dejanj, povezanih z zlorabo drog in premoženjsko kriminaliteto. To samo po sebi ne dokazuje njegove krivde v obravnavanem primeru.

Tožilstvo zahtevalo pripor

Županijsko državno tožilstvo v Šibeniku je 16. septembra po zaslišanju osumljenca uvedlo preiskavo zaradi suma umora in poskusa umora. Preiskovalni sodnik je prejel tudi predlog za odreditev pripora zaradi nevarnosti vplivanja na priče in ponovitve kaznivega dejanja. Preiskovalci nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin napada. Osumljenec velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni pravnomočno dokazana, poroča N1 Hrvaška.