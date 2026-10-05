Krvav spor zaradi 'ljubosumja': umoril 28-letno Valentino in kovček s truplom vrgel v reko

V Romuniji odmeva grozljiv umor 28-letne frizerke Valentine Tanasie, katere truplo so ribiči našli v kovčku, ki je plaval ob bregu reke Olt. Umora je osumljen njen 30-letni partner Vlad Baltateanu, ki je po dejanju pobegnil iz države in se po obsežni iskalni akciji sam predal policiji v Švici, več kot 1100 kilometrov stran od kraja zločina.

Par, ki se je spoznal na spletu in bil v zvezi tri mesece, se je po ugotovitvah preiskovalcev v noči na 20. september sprl zaradi očitkov o nezvestobi. Naslednji dan se Valentina ni več javljala na očetove klice, zato jo je prijavil kot pogrešano. Dva dni pozneje so v reki našli kovček z njenim truplom. Obdukcija je pokazala, da je umrla zaradi poškodb glave, petih zlomljenih reber in hudih udarcev s trdimi ter ostrimi predmeti, pri čemer je tiskovni predstavnik tožilstva dodal, da je do stiska prsnega koša in trebuha najverjetneje prišlo, ker je nekdo sedel na njej.

Osumljeni Baltateanu je po umoru pobegnil skozi Madžarsko in Italijo do Švice, kjer je konec septembra sam zakorakal na policijsko postajo v St. Gallnu ter priznal dejanje. Romunske oblasti zdaj poskušajo doseči izročitev. Medtem so na dan prišle še druge temne podrobnosti iz njegove preteklosti: leta 2022 ga je 17-letno dekle obtožilo napada, ujetništva in posilstva, več njegovih nekdanjih partneric pa je javno spregovorilo o hudih izpadih ljubosumja in agresije, pri čemer je ena od njih proti njemu pridobila celo prepoved približevanja. Odvetnik žrtvine družine poudarja, da se Baltateanu s predajo ne bo izognil najvišji kazni in mu zaradi femicida grozi dosmrtni zapor.