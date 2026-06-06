Krvava družinska drama: priljubljeni igralec umrl po napadu z nožem

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Ni bil zvezdnik, nastopal pa je v številnih znanih filmih. FOTO: Promocijski material

Ni bil zvezdnik, nastopal pa je v številnih znanih filmih. FOTO: Promocijski material

Policisti so ga našli pred domačo hišo. FOTO: Profimedia

Policisti so ga našli pred domačo hišo. FOTO: Profimedia

Letošnjega festivala v Cannesu se je udeležil zaradi vloge v filmu Diamant. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Letošnjega festivala v Cannesu se je udeležil zaradi vloge v filmu Diamant. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Ni bil zvezdnik, nastopal pa je v številnih znanih filmih. FOTO: Promocijski material
Policisti so ga našli pred domačo hišo. FOTO: Profimedia
Letošnjega festivala v Cannesu se je udeležil zaradi vloge v filmu Diamant. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
A. J.
 6. 6. 2026 | 11:43
2:41
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Hollywood je pretresla nasilna smrt veterana malih in velikih zaslonov. James Handy, igralec, ki so si ga mnogi zapomnili po vlogah v filmih Top Gun: Maverick in Jumanji, je umrl v sredo zjutraj po napadu z nožem v Los Angelesu. Star je bil 81 let. Policija je v povezavi z njegovo smrtjo prijela 44-letnega Michaela Gledhilla, sina igralčeve partnerice, ki je živel v istem domu.

Policisti so v sredo zjutraj prejeli klic na pomoč, nato pa pred hišo našli Handyja nezavestnega, z vbodno rano v prsih. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, a mu niso mogli več pomagati. Tam so ga razglasili za mrtvega.

Po navedbah policije se je osumljenec ob prihodu patrulje sam obrnil na policiste in jim povedal, da je oseba, ki jo iščejo. Gledhill je bil aretiran zaradi suma umora, varščina pa je bila določena pri dveh milijonih dolarjev. Motiv za napad za zdaj ni znan, oblasti pa primer še preiskujejo.

Policisti so ga našli pred domačo hišo. FOTO: Profimedia
Policisti so ga našli pred domačo hišo. FOTO: Profimedia

Ameriški mediji poročajo tudi o vznemirljivih podrobnostih klica na številko 911. Po navedbah losangeleške policije naj bi klicatelj izjavil, da je »sin človekov« in da je ubil »moža greha«. Policija je pojasnila, da za zdaj napad obravnava kot osamljen incident in da javnost ni ogrožena. James Handy ni bil hollywoodski zvezdnik prve vrste, bil pa je eden tistih igralcev, ki so jih gledalci prepoznali takoj, ko so se pojavili na zaslonu. V filmu Jumanji iz leta 1995 je nastopil kot iztrebljevalec, v uspešnici Top Gun: Maverick iz leta 2022 pa kot natakar Jimmy. Med njegovimi vlogami so bili tudi nastopi v filmih Arachnophobia, Unbreakable, Logan, K-9, The Rocketeer in The Verdict.

Letošnjega festivala v Cannesu se je udeležil zaradi vloge v filmu Diamant. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Letošnjega festivala v Cannesu se je udeležil zaradi vloge v filmu Diamant. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Njegova kariera se je začela že v sedemdesetih letih. Nastopal je v številnih televizijskih serijah, med drugim v Dosjejih X, Alias, NYPD Blue, The West Wing, Criminal Minds, NCIS: Los Angeles, Law & Order, ER, Melrose Place in Walker, Texas Ranger. Entertainment Weekly navaja, da so njegove igralske zasluge segale do leta 1977, ko se je pojavil v seriji Ryan's Hope. Njegova agentka Pam Ellis-Evenas je za Associated Press dejala, da si ne bi mogla želeti bolj nadarjenega, skromnega in prijaznega klienta ter prijatelja.

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