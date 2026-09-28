Krvava strelska pohoda: v dveh napadih v Južni Afriki je umrlo 27 ljudi

Južno Afriko sta v le nekaj urah pretresla dva množična strelska napada, v katerih je umrlo najmanj 27 ljudi, še 26 pa jih je bilo ranjenih. V soboto zvečer je namreč osem oboroženih moških vdrlo v lokal v naselju Wedela zahodno od Johannesburga. Napadalci, oboroženi s puškami AK-47 in pištolami, so najprej streljali na goste pred lokalom, nato pa vstopili v notranjost in nadaljevali strelski pohod. Umrlo je 17 ljudi, med njimi 13 moških in štiri ženske, še 15 ranjenih so odpeljali v bolnišnice. Napadalci naj bi nekaterim gostom vzeli mobilne telefone, nato pa z dvema voziloma pobegnili. Pred begom naj bi zažgali dve vozili. Policija je začela obsežen lov, motiv za napad ostaja neznan.

Le nekaj ur pozneje je sledil nov krvav napad. V naselju Lwandle blizu Cape Towna so strelci okoli ene ure zjutraj napadli lokal oziroma trgovino. Pet ljudi je umrlo že na kraju dogodka, še pet pa pozneje zaradi poškodb. Ranjenih je bilo še 11 ljudi. Tudi v tem primeru policija storilcev še ni prijela.

V državi z 62 milijoni prebivalcev je vsak dan v povprečju ubitih 60 ljudi.

Napada sta se zgodila le nekaj dni po množičnem streljanju v KwaMakhuthi pri Durbanu, v katerem je bilo ubitih 11 ljudi, med njimi nosečnica. Južna Afrika se že vrsto let spopada z izjemno visoko stopnjo nasilnega kriminala. V državi z okoli 62 milijoni prebivalcev je vsak dan v povprečju ubitih približno 60 ljudi.