Krvavi konec rave zabave, v streljanju ubita 22-letnica, pet mladih ranjenih (VIDEO)

V streljanju na rave zabavi v mestu Aarau na severu Švice je bila v zgodnjih jutranjih urah ubita 22-letnica, še pet mladih pa je bilo ranjenih, nekateri med njimi huje. Švicarska policija je danes sporočila, da okoliščine napada za zdaj še niso znane, zato poteka obsežna iskalna akcija za domnevnim storilcem oziroma storilci. Policija je potrdila, da je do streljanja prišlo na dogodku na hipodromu v Aarau, mestu blizu Züricha. Rave zabava je tam potekala vse do zgodnjih jutranjih ur.

Policija je sporočila, da je 22-letno dekle poškodbam podleglo na kraju dogodka. V streljanju so bili ranjeni še štirje moški in ena ženska, stari od 24 do 27 let. Vsi so bili prepeljani v bolnišnico. Po navedbah policije so utrpeli poškodbe, ki segajo od lažjih do hujših. Policija je na omrežju X še sporočila, da imajo vse žrtve stalno prebivališče v Švici. Za zdaj ni znano, ali so se žrtve med seboj poznale oziroma ali je bil napad usmerjen proti določeni osebi ali skupini.

Storilec naj bi streljal v večjo skupino ljudi

Policijo so o streljanju po poročanju medijev obvestili okoli 2.30. Po doslej znanih informacijah naj bi storilec streljal v večjo skupino ljudi. Med udeleženci rave zabave je po strelih izbruhnila panika. Ljudje so se razbežali, na območje pa so kmalu prispele policijske in reševalne ekipe. S kakšnim orožjem je bilo streljanje izvedeno, še ni znano. Prav tako ni znano, koliko strelcev je sodelovalo pri napadu.

Švicarske oblasti so po streljanju na območju dogodka in v širši okolici namestile obsežne policijske sile. Kot so pojasnili, so to storili »iz previdnosti«. Policija je zaprla območje okoli hipodroma, bazena in športnega igrišča ter javnost pozvala, naj se mu izogiba. Novinar francoske tiskovne agencije AFP je medtem oborožene policiste opazil tudi na avtocesti, približno 30 kilometrov od kraja streljanja. To kaže na obseg iskalne akcije, ki so jo oblasti sprožile po napadu.

V Aarau, prestolnici kantona Aargau, so bili poleg številnih policistov, reševalcev in drugega zdravstvenega osebja po poročanju medijev opaženi tudi pripadniki vojske oziroma vojaški helikopter.

Motiv še ni znan

Identiteta storilca oziroma storilcev še ni znana. Policija prav tako še nima odgovora na vprašanje, kaj je bil motiv za streljanje in kaj natančno se je dogajalo pred napadom. Preiskovalci zdaj ugotavljajo okoliščine dogodka, med drugim tudi, kako je storilec oziroma kako so storilci po streljanju zapustili območje. Policija za zdaj javnosti ni posredovala informacij, ki bi omogočale zanesljivo sklepanje o ozadju napada.

Tovrstni strelski napadi so v Švici kljub dolgi tradiciji lastništva strelnega orožja zelo redki. Eden najhujših podobnih incidentov v novejši zgodovini države se je zgodil leta 2001 v kantonu Zug blizu Luzerna. Takrat je strelec ubil 14 članov parlamenta in lokalne vlade, nato pa si je sodil sam.

Napad v Aarau je zato znova sprožil vprašanja o varnosti na množičnih prireditvah, vendar je za zdaj še prezgodaj govoriti o motivu ali razlogih, ki so pripeljali do streljanja. Preiskava se nadaljuje, policija pa še vedno išče domnevnega storilca oziroma storilce. Območje okoli hipodroma ostaja zaprto, javnost pa oblasti pozivajo, naj se mu iz varnostnih razlogov izogiba.