Krvavi napad v Manchestru: z avtom zapeljal v množico, nato zabodel ljudi pred sinagogo (FOTO in VIDEO)

V Manchestru v Angliji je danes prišlo do napada pred sinagogo Heaton Park Hebrew Congregation v Crumpsallu. Moški se je z avtomobilom zapeljal v množico, nato pa začel napadati z nožem. Policija je nekaj minut kasneje posredovala, napadalca ustrelila in ga onesposobila.

Policija je sporočila, da so prvo prijavo prejeli ob 9.31 po lokalnem času, ko je očividec opazil, da avto drvi proti ljudem pred sinagogo. Eden od moških je bil zaboden.

FOTO: Phil Noble Reuters

FOTO: Paul Currie Afp

Tri minute kasneje so policisti odprli ogenj in ranili napadalca. Reševalci so na kraju dogodka oskrbeli štiri poškodovane – nekateri imajo vbodne rane, drugi poškodbe zaradi trka z vozilom.

Najsvetejši dan v judovskem koledarju

Dogodek se je zgodil na Jom Kipur, najsvetejši dan v judovskem koledarju, ko veliko ljudi obiskuje sinagoge. Nujna služba je razglasila velik izredni incident in ljudi pozvala, naj se izogibajo območju.

FOTO: Phil Noble Reuters

Župan Manchestra Andy Burnham je dejal, da verjamejo, da je napadalec mrtev, vendar to še ni potrjeno, poroča index.hr.