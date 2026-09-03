Krvniku Charlieja Kirka grozi smrtna kazen

Sodišče je odločilo, da bodo Tylerju Robinsonu, obtoženemu, da je lani na kampusu univerze v zvezni državi Utah smrtno ranil ameriškega konservativnega aktivista Charlieja Kirka, na sojenju zaradi umora lahko na zahtevo tožilstva izrekli smrtno kazen. Sodnik okrožnega sodišča v Utahu Tony Graf je sprejel takšno odločitev, potem ko je tožilstvo predstavilo, kot so navedli, prepričljive dokaze, da obstaja podlaga, da se 23-letnemu Robinsonu sodi za umor z možnostjo izreka smrtne kazni. Tožilci okrožnega tožilstva Utah ga bremenijo, da je izstrelil en strel, s katerim je bil ubit 31-letni Kirk, medtem ko je sodeloval v eni od svojih prepoznavnih razprav na univerzitetnem kampusu.

Odvetnica Staci Visser je zatrjevala, da streljanje ni ogrozilo nikogar razen Kirka in da zato niso izpolnjeni pogoji, da bi bilo dejanje opredeljeno kot težki umor. Poudarila je, da napadalec ni streljal na nikogar drugega niti ni znova napolnil orožja, ampak je izstrelil en sam strel in pobegnil. »Gre za eno dejanje. En strel. En naboj. Ena žrtev,« je Visserjeva povedala sodišču. »Ni nobenih dokazov, ki bi nakazovali, da je bil kdorkoli drug ogrožen.«

Obramba trdi, da streljanje ni ogrozilo nikogar razen Kirka.

Med obravnavo se je tožilstvo sklicevalo tudi na rezultate analize DNK, po katerih so Robinsonov DNK našli na orožju, za katero se sumi, da je bilo uporabljeno pri umoru. Tožilec Ryan McBride je navedel, da je Robinson, ki je bil v razmerju s svojim takratnim partnerjem Lanceom Twiggsom, Kirka izbral za tarčo zaradi njegovih političnih stališč o istospolnih zakonih in pravicah transspolnih oseb. Tak motiv bi lahko dodatno podprl prizadevanja tožilstva, da zahteva izrek smrtne kazni.

McBride se je skliceval na besedilno sporočilo, v katerem je Robinson domnevno dejal Twiggsu, da je streljal na Kirka, ker se »nekaterih vrst sovraštva ne da odpraviti s pogajanji«. Odvetnik Richard Novak po drugi strani poudarja, da ni jasno, kaj je imel Robinson v mislih, ko je omenil »sovraštvo«, ter da iz formulacije sporočila ni mogoče sklepati, da je nasprotoval Kirkinim političnim stališčem, poročajo mediji. Po odločitvi sodišča, da obstaja dovolj podlage za nadaljevanje postopka, bo sledila formalna izjasnitev o obtožnici. Robinson se za zdaj glede krivde še ni izrekel.