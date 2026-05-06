Kuhar Alen M. brutalno pretepel in posilil brazilsko državljanko

Županijsko sodišče v Zagrebu je 29-letnega kuharja Alena M. nepravnomočno obsodilo na deset let zapora zaradi posilstva in protipravnega odvzema prostosti. Obtoženi, ki se je v preteklosti že večkrat znašel v navzkrižju z zakonom, je krivdo za fizični napad priznal, medtem ko je druge očitke tožilstva zavrnil. V svojem zagovoru je poudaril: »Priznam krivdo, ko sem kriv, ne morem pa priznati nečesa, česar nisem storil. Morda sem uporabil silo in to žensko udaril, kar obžalujem, a vsega ostalega ne sprejemam.«

Zločin se je zgodil oktobra 2024 v zagrebškem naselju Dubrava. Obtoženi se je odzval na oglas brazilske prostitutke, ki je na dogovorjeni naslov prišla v zgodnjih jutranjih urah. Že ob prihodu je opazila, da Alen M. uživa drogo, ponujena pijača pa je imela nenavaden okus, zato se je prestrašila in želela oditi. Ko ji je obtoženi ponudil prevoz do doma, je v upanju na varno vrnitev privolila, a se je namesto tega začela večurna grozljivka.

Med vožnjo je Alen M. nenadoma zavil v neznano smer. Ko je žrtvi poskušala pobegniti iz vozila, jo je poškropil s solzivcem in jo večkrat udaril v glavo. Čeprav ji je za kratek čas uspelo pobegniti iz avtomobila in poklicati na pomoč, jo je dohitel, brutalno pretepel in posilil. Ob tem ji je grozil s smrtjo in ji prepovedal stik s policijo, češ da je kriminalec, ki se ne bo obotavljal ubiti. Da bi prikril sledi nasilja, ji je ukazal, naj si nadene črna očala, ki bi zakrila poškodbe na obrazu.

Serija kaznivih dejanj

Sodba za omenjeni napad pa ni edini postopek, s katerim se sooča 29-letnik. Njegova kriminalna preteklost vključuje številna kazniva dejanja, med drugim:

Tatvine in ropi: Le nekaj mesecev pred napadom na Brazilko je ukradel osebno vozilo in z imitacijo pištole poskušal oropati zlatarno. Ker mu je med prerivanjem z lastnikom iz pištole izpadel nabojnik, je pobegnil praznih rok.

Napad na uradno osebo: Med begom z mesta ropa je s pištolo meril v policista in ga med poskusom aretacije lažje poškodoval.

Uspešen rop lekarne: Junija istega leta je v eni izmed zagrebških lekarn z orožjem grozil zaposlenim in odtujil več kot 2000 evrov.

Glede na to, da so proti njemu v teku še drugi postopki, je Alen M. napovedal, da se bo v tistih primerih s tožilstvom poskušal pogoditi, medtem ko bo desetletna zaporna kazen za brutalno dejanje v Dubravi verjetno dobila epilog na višjem sodišču.