Larisse (25) umrla v grozljivih okoliščinah: njeno razkosano telo našli v prtljažniku, pred izginotjem materi poslala sporočilo

Francoska policija preiskuje smrt brazilske manekenke Larisse Brito dos Santos (25), katere razkosano telo so našli v prtljažniku avtomobila njenega nekdanjega partnerja. 29-letnega Matjeja so aretirali in obtožili umora, a krivdo zanika. Tik pred izginotjem je Larisse materi poslala kratko sporočilo, ki je postalo pomembna sled v preiskavi.

Do grozljivega odkritja je prišlo v ponedeljek med rutinsko prometno kontrolo na avtocesti A8 v bližini Nice. Cariniki so ustavili vozilo, ki ga je vozil 29-letni Francoz, identificiran kot Matje. V prtljažniku so našli več plastičnih vrečk z deli telesa. Moškega so takoj pridržali.

Potrjeno je bilo, da je bil z žrtvijo v zvezi. Zdaj je obtožen umora, vendar očitke zavrača.

Materi poslala kratko sporočilo

Pomembna sled v preiskavi naj bi bilo sporočilo prek aplikacije WhatsApp, ki ga je Larisse v nedeljo poslala svoji materi v Brazilijo. Napisala je le: »Matje je tukaj.« Po tem je izginila brez sledu.

Tožilec iz Nice Damien Martinelli je potrdil, da je imelo telo vbodne rane in da je bilo skoraj v celoti razkosano. 29-letni osumljenec je policiji že znan. Po navedbah francoskih medijev ima zabeležene prometne prekrške in pretekle povezave s preprodajo drog, preiskovalci pa naj bi ga povezali tudi z lokalnim kriminalnim okoljem.

Prijatelj prijavil njeno izginotje

Policijska preiskava se je začela v nedeljo, potem ko je moški, ki se je predstavil kot Larisin prijatelj, prijavil njeno izginotje. Policistom je povedal, da je odšel v njeno stanovanje, kjer naj bi videl moškega, kako iz njega odnaša več torb in jih odlaga v prtljažnik avtomobila.

Preiskovalci so pozneje ugotovili, da je bilo stanovanje temeljito očiščeno, kar je po njihovih ugotovitvah še povečalo sume.

Z Matjejem imela kratko zvezo

Družina je brazilskemu časniku O Globo povedala, da je imela Larisse z Matjejem kratko zvezo. Prekinila jo je, ko naj bi izvedela, da je povezan z organiziranim kriminalom na območju Nice. Njena mati Lilijan Brito Nogeira je povedala, da se je hčerka po razhodu poskušala oddaljiti od nekdanjega partnerja.

Ko je prejela hčerkino sporočilo, jo je takoj poklicala. Na telefon se je oglasil moški in jo prepričeval, da Larisse spi. Ko je zagrozila, da bo poklicala policijo, naj bi ji blokiral telefonsko številko. »V tistem trenutku je že ubil mojo hčerko,« je dejala mati za portal Metropols.

Larisse Brito dos Santos se je v Francijo preselila leta 2023, pred tem pa je delala v nočnih klubih v São Paulu. Oblasti so odredile obdukcijo, s katero bodo ugotovili natančen vzrok smrti.

Matje ostaja v priporu v Nici, francoski časnik Nice-Matin pa poroča, da še vedno vztraja pri svoji nedolžnosti. Preiskava se nadaljuje.

Medtem družina v Braziliji zbira denar za prevoz njenega telesa nazaj v domovino. »Moram videti svojo hčerko,« je dejala njena mati.