SPOZNANA ZA KRIVO

Lastnica iz pekla: v najemnico vrgla živo tarantelo

Spor zaradi izselitve je eskaliral v nenavadno in kaznivo dejanje, ki je presenetilo tudi policijo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 17. 3. 2026 | 20:01
V mestu Edina v ameriški zvezni državi Minnesota je bila 32-letna Marisa Simonetti spoznana za krivo več kaznivih dejanj, povezanih z nadlegovanjem svoje najemnice prek platforme Airbnb leta 2024, navaja True Crime News. Simonettijeva, ki je v času dogodkov kandidirala za komisarko okrožja Hennepin, je med sporom zaradi izselitve v svojo najemnico, Jackie Vasquez, vrgla živo tarantelo. Do incidenta je prišlo, ker najemnica po izteku najemnega obdobja ni želela zapustiti prostorov.

Po navedbah sodnih dokumentov je Vasquezova, ki je bivala v kletnem delu hiše in se pripravljala na pravosodni izpit, Simonettijevi očitala nepooblaščen vstop v njen del stanovanja. Ob tem je trdila, da jo je Simonettijeva poskušala z zastraševanjem prisiliti k odhodu ter jo označila za nezakonito prebivalko, ki ne spoštuje najemnega dogovora. Napetosti naj bi se zaostrile po tem, ko je Vasquezova predlagala, naj Simonettijeva zaradi težav s pajki najame službo za zatiranje škodljivcev. 

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Po navedbah kazenske ovadbe je Simonettijeva naslednji dan prevzela dostavo živil, namenjeno najemnici, in ji je ni želela izročiti. Poleg tega naj bi izklopila internetno povezavo ter z glasnim udarjanjem po loncih in ponvah motila Vasquezovo med učenjem. Ta je zaradi dogajanja večkrat poklicala policijo.

Najemnica je dogajanje dokumentirala 

Vasquezova je dogajanje dokumentirala tako, da je na stopnišču pustila prenosni računalnik, ki je snemal. Posnetki naj bi prikazovali glasno vpitje in nenavadno vedenje. Po incidentu je bila Simonettijeva pridržana zaradi napada, Vasquezova pa se je med njenim priporom izselila. Preiskava je pokazala, da Simonettijeva ni bila lastnica nepremičnine in ni imela dovoljenja za oddajanje sob, s čimer je kršila pogoje lastnega najemnega razmerja. Poleg tega kratkoročno oddajanje v mestu Edina ni dovoljeno.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Po aretaciji je Simonettijeva izgubila podporo republikanske stranke za kandidaturo v okrožju Hennepin. Julija 2025 je vložila tudi 28-milijonsko tožbo proti Vasquezovi, okrožju Hennepin, mestu Edina in tamkajšnjim policistom, pri čemer je trdila, da so ogrozili njeno dobrobit in politično kariero.

Marca letos je bila Simonettijeva spoznana za krivo hudega nadlegovanja, nasilja v družini (prekršek) in nedostojnega vedenja. Tik pred začetkom sojenja je odpustila svojega odvetnika in se odločila za samostojno obrambo. Po razsodbi je izjavila, da ni bila seznanjena s sodnimi postopki, kar naj bi vplivalo na izid sojenja, ter vztrajala pri svoji nedolžnosti. Izrek kazni je predviden za 1. maj.

