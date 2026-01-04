  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRIMINALNA PRETEKLOST

Lastnik smučarskega kluba, v katerem je umrlo 40 ljudi, je stari znanec policije (FOTO)

Lastnik smučarskega kluba, v katerem je umrlo 40 ljudi, je pravosodju dobro znan: na dan so prišli temni detajli iz njegove biografije.
FOTO: Maxime Schmid Afp

FOTO: Maxime Schmid Afp

FOTO: Maxime Schmid Afp

FOTO: Maxime Schmid Afp

FOTO: Maxime Schmid Afp

FOTO: Maxime Schmid Afp

FOTO: Maxime Schmid Afp
FOTO: Maxime Schmid Afp
FOTO: Maxime Schmid Afp
A. G.
 4. 1. 2026 | 19:03
3:49
A+A-

Lastnik švicarskega smučarskega bara, v katerem je v novoletnem požaru umrlo 40 ljudi, 119 oseb pa je bilo poškodovanih, je bil v preteklosti zaprt zaradi »prevare, ugrabitve in protipravnega odvzema prostosti«, znan pa je bil tudi kot makro, so danes razkrili mediji. Francoski državljan Jacques Moretti, moški v šestdesetih letih, se sooča z obtožbami v zvezi s požarom, ki je izbruhnil v baru Le Constellation v Crans Montani v Švici na novo leto. Njegov lokal se je spremenil v smrtonosno past, potem ko so iskrice, nameščene v steklenice šampanjca, zanetile strop v kletnem delu objekta.

V soboto so številni mediji v Franciji in Belgiji poročali, da je Moretti, doma s sredozemskega otoka Korzika, dobro poznan francoskim pravosodnim organom. Leta 2005 je bil vpleten v primer ugrabitve v Savojah, alpskem departmaju Francije v bližini Crans Montane, zaradi česar je bil tudi zaprt. Časnik Le Parisien navaja: »Po naših informacijah Jacques Moretti ni neznanka za francosko pravosodje. Poznan je po primerih zvodništva, ki segajo več kot dvajset let nazaj, pa tudi po aferi ugrabitve in protipravnega odvzema prostosti. V Savojah je prestajal zaporno kazen.«

Radijska mreža RTL je ob sklicevanju na svoj pravni vir objavila: »Moški s Korzike, danes v šestdesetih letih, je bil leta 2005 zaprt v Savojah zaradi vpletenosti v primere zvodništva, prevare, ugrabitve in protipravnega odvzema prostosti.« Odvetniki, ki zastopajo Morettija, se na ta razkritja za zdaj niso uradno odzvali. Švicarski tožilci so Morettija v petek zaslišali skupaj z njegovo soprogo Jessico Moretti. Oba sta trenutno na prostosti in sodelujeta s pravosodnimi organi v okviru preiskave. Pristojni so navedli, da bodo sprožili preiskavo zaradi »povzročitve požara iz malomarnosti« in »uboja iz malomarnosti«, če bo ugotovljena kazenska odgovornost. Za zdaj francoski zakonski par ni uradno obtožen in lahko prosto potuje.

FOTO: Maxime Schmid Afp
FOTO: Maxime Schmid Afp
FOTO: Maxime Schmid Afp
FOTO: Maxime Schmid Afp

Glavna švicarska tožilka Beatrice Pilloud je izjavila: »Vse kaže, da se je požar začel zaradi razžarjenih isker, nameščenih v steklenice šampanjca, ki so jih prinesli preblizu stropu, kar je povzročilo hitro in množično širjenje ognja.« Moretti je trdil, da je njegov bar »spoštoval vse varnostne predpise«, čeprav so inšpekcije za zdravje in varnost objekt v desetih letih pregledale le trikrat. Člen 8 lokalnega pravilnika o požarni varnosti določa, da morajo inšpekcije v objektih, odprtih za javnost ali tistih s posebnim tveganjem, potekati »vsako leto«. Moretti, ki ima v okolici Crans Montane v lasti tri poslovne objekte, v času izbruha požara ni bil v baru, je pa bila tam njegova soproga, ki je utrpela opekline na roki.

Žal ni osamljen primer

Par je bar Le Constellation prevzel leta 2015, v bližini ima hišo, poleg tega pa še nepremičnino na francoski rivieri. Iskrice so bile vzrok tudi za smrtonosni požar v francoskem mestu Rouen avgusta 2016, ko so lastnike lokala obsodili na zaporne kazni. V tem požaru je v klubu Cuba Libre umrlo 14 ljudi, potem ko so mladi ostali ujeti v kleti. Iskrice so zanetile strop in – tako kot v primeru Le Constellationa – se je ogenj razširil v zgolj nekaj sekundah. Oktobra 2019 so vodilne v tem baru obsodili na pet let zapora, od tega dve leti pogojno, poroča mondo.rs.

Več iz teme

Jacques MorettismrtpožarŠvicaCrans Montana
ZADNJE NOVICE
18:36
Novice  |  Svet
STROGO VAROVAN NAČRT

Madura ujeli po dveh urah in 20 minutah pekla: »Bili so pripravljeni in čakali na nas«

Lov na Madura: mesece so mu sledili, nato udarili iz zraka, kopna in morja.
4. 1. 2026 | 18:36
18:10
Bulvar  |  Glasba in film
ESTRADA

Zvezdniški večer: Jara Sofija Ostan v posebni vlogi v spotu Berlin

V Tozdu se je odvila premiera videospota Katarine Čas in Izaka Koširja.
4. 1. 2026 | 18:10
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: izkoristimo energijo Lune v levu za izražanje svojih talentov

Astro napoved za ponedeljek, 5. januar 2026.
4. 1. 2026 | 18:00
17:38
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZBIRAJO OBVESTILA IN DOKAZE

V Kopru namerno izstrelili novoletne rakete v blok, posnetek razburil ljudi (VIDEO)

Policisti so prejeli prijavo za kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, saj je ena od raket priletela v steklo balkonskih vrat in jih razbila.
4. 1. 2026 | 17:38
17:10
Novice  |  Svet
KLOBUČAR

Stari stroji, stari mojstri, mlad obraz: tekma s časom za zadnje klobuke

19-letnik se je odločil oživiti tradicionalno obrt. Da bi mu uspelo, dela v dveh službah.
4. 1. 2026 | 17:10
16:48
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Umrl je nekdanji trener Olimpije, življenje je izgubil ravno na svoj rojstni dan

Milorad Kosanović je umrl na svoj 75. rojstni dan. Od njega so se poslovili tudi v Olimpiji.
4. 1. 2026 | 16:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki