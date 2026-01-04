Lastnik smučarskega kluba, v katerem je umrlo 40 ljudi, je stari znanec policije (FOTO)

Lastnik švicarskega smučarskega bara, v katerem je v novoletnem požaru umrlo 40 ljudi, 119 oseb pa je bilo poškodovanih, je bil v preteklosti zaprt zaradi »prevare, ugrabitve in protipravnega odvzema prostosti«, znan pa je bil tudi kot makro, so danes razkrili mediji. Francoski državljan Jacques Moretti, moški v šestdesetih letih, se sooča z obtožbami v zvezi s požarom, ki je izbruhnil v baru Le Constellation v Crans Montani v Švici na novo leto. Njegov lokal se je spremenil v smrtonosno past, potem ko so iskrice, nameščene v steklenice šampanjca, zanetile strop v kletnem delu objekta.

V soboto so številni mediji v Franciji in Belgiji poročali, da je Moretti, doma s sredozemskega otoka Korzika, dobro poznan francoskim pravosodnim organom. Leta 2005 je bil vpleten v primer ugrabitve v Savojah, alpskem departmaju Francije v bližini Crans Montane, zaradi česar je bil tudi zaprt. Časnik Le Parisien navaja: »Po naših informacijah Jacques Moretti ni neznanka za francosko pravosodje. Poznan je po primerih zvodništva, ki segajo več kot dvajset let nazaj, pa tudi po aferi ugrabitve in protipravnega odvzema prostosti. V Savojah je prestajal zaporno kazen.«

Radijska mreža RTL je ob sklicevanju na svoj pravni vir objavila: »Moški s Korzike, danes v šestdesetih letih, je bil leta 2005 zaprt v Savojah zaradi vpletenosti v primere zvodništva, prevare, ugrabitve in protipravnega odvzema prostosti.« Odvetniki, ki zastopajo Morettija, se na ta razkritja za zdaj niso uradno odzvali. Švicarski tožilci so Morettija v petek zaslišali skupaj z njegovo soprogo Jessico Moretti. Oba sta trenutno na prostosti in sodelujeta s pravosodnimi organi v okviru preiskave. Pristojni so navedli, da bodo sprožili preiskavo zaradi »povzročitve požara iz malomarnosti« in »uboja iz malomarnosti«, če bo ugotovljena kazenska odgovornost. Za zdaj francoski zakonski par ni uradno obtožen in lahko prosto potuje.

FOTO: Maxime Schmid Afp

Glavna švicarska tožilka Beatrice Pilloud je izjavila: »Vse kaže, da se je požar začel zaradi razžarjenih isker, nameščenih v steklenice šampanjca, ki so jih prinesli preblizu stropu, kar je povzročilo hitro in množično širjenje ognja.« Moretti je trdil, da je njegov bar »spoštoval vse varnostne predpise«, čeprav so inšpekcije za zdravje in varnost objekt v desetih letih pregledale le trikrat. Člen 8 lokalnega pravilnika o požarni varnosti določa, da morajo inšpekcije v objektih, odprtih za javnost ali tistih s posebnim tveganjem, potekati »vsako leto«. Moretti, ki ima v okolici Crans Montane v lasti tri poslovne objekte, v času izbruha požara ni bil v baru, je pa bila tam njegova soproga, ki je utrpela opekline na roki.

Žal ni osamljen primer

Par je bar Le Constellation prevzel leta 2015, v bližini ima hišo, poleg tega pa še nepremičnino na francoski rivieri. Iskrice so bile vzrok tudi za smrtonosni požar v francoskem mestu Rouen avgusta 2016, ko so lastnike lokala obsodili na zaporne kazni. V tem požaru je v klubu Cuba Libre umrlo 14 ljudi, potem ko so mladi ostali ujeti v kleti. Iskrice so zanetile strop in – tako kot v primeru Le Constellationa – se je ogenj razširil v zgolj nekaj sekundah. Oktobra 2019 so vodilne v tem baru obsodili na pet let zapora, od tega dve leti pogojno, poroča mondo.rs.