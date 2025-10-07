Lastnik znane vinoteke povzročil nezaslišan škandal na nastopu mladoletnih mažoretk

Na praznovanju dneva mesta Rovinj je sredi sprevoda 64-letnik pristopil k mažoretkam in poskrbel za prizor, ki je šokiral obiskovalce.

Med nastopom mažoretk ob dnevu mesta Rovinj, 5. septembra letos, na Trgu maršala Tita, je 64-letni lastnik znane istrske vinoteke storil prekršek zoper mladoletne nastopajoče, poroča Jutarnji list.

Okoli 19.05 je z 1,88 promila alkohola v krvi motil javni red in mir. Na zgražanje množice je pristopil k sprevodu mažoretk, iz denarnice izvlekel dva bankovca po deset evrov in enega porinil v prsni del uniforme 14-letne mažoretke. Z drugim bankovcem se je nato približal še 16-letnici.

Ko je prizor opazila vodja mažoretk, je takoj pritekla in se postavila pred deklico, da bi jo zaščitila. A moški se ni ustavil – vztrajno je skušal zatakniti denar v uniformo, pri tem pa je odrival vodjo skupine. Situacijo je pomiril varnostnik, ki je 64-letnika zadržal do prihoda policije.

Na sodišču se je moški zagovarjal, da je bil vinjen in da ni imel slabih namenov:

»Moje vedenje je bilo neprimerno. Bil sem močno pod vplivom alkohola. Mažoretke so se mi zdele simpatične, želel sem jih nagraditi za nastop. Ko sem želel denar dati drugi deklici, se je vmes postavila vodja. Odrival sem jo, da bi bankovec izročil mažoretki, pri tem pa sem se oprijel njenega uniforma. Žal mi je, da je vse skupaj izpadlo tako. To se ne bo več ponovilo,« je dejal 64-letnik.

Kljub neprijetnemu incidentu so mažoretke nastop profesionalno izpeljale do konca.

Moški je noč preživel v policijskem pridržanju, naslednji dan pa so ga privedli na prekrškovno sodišče. Kaznovali so ga z globo v višini 900 evrov in mu naložili še 30 evrov sodnih stroškov.

Čeprav je policija v obtožnem predlogu predlagala 30 dni zapora brez pogojne kazni, je sodišče zaradi olajševalnih okoliščin odločilo drugače. Upoštevalo je, da moški ni bil še nikoli kaznovan, poleg tega pa bi zaporna kazen lahko ogrozila njegovo delo v vinogradništvu med trgatvijo.