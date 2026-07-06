Lažni policisti vdrli v hišo in odnesli 200.000 evrov ter kilogram zlata, družini so s pištolami grozili pred očmi otrok

V Novem Bečeju, mestu v Srbiji, se je 25. junija zgodil rop, ko je po navedbah pet moških vstopilo v hišo Štefana S., ki živi v Nemčiji, in iz njegove hiše odneslo okoli 200.000 evrov ter kilogram zlata. Napadalci naj bi se izdajali za policiste. Kot trdi Informer, so med ropom domačinom, med katerimi naj bi bilo tudi šest otrok, grozili, da bodo streljali, če jim ne povedo, kje je denar, ki ga je Štefan hranil za nakup nove hiše. Po navedbah tega medija je rop trajal približno 20 minut, napadalci pa so pobegnili s celotnimi prihranki.

Kot piše Informer, sklicujoč se na vir blizu preiskave, so napadalci v večernih urah razdrli komarnik in skozi odprto okno skočili v pritličje hiše. »Skozi odprto okno so ob vzklikih: 'Policija! Lezite na tla!' vstopili v dnevno sobo in takoj obvladali Štefanova sinova, stara 30 in 29 let, nato pa še dve ženski, od katerih je ena stara 75 let. V hiši je bilo v tistem trenutku tudi šest otrok, najstarejši je bil star 11 let, najmlajši pa komaj šest. Razbojniki so vse prisotne v dnevni sobi prisilili, da so legli na tla, nato pa je eden od njih otroku prislonil pištolo na glavo in očetu ukazal, naj pove, kje je denar,« trdi vir.

Kot je pojasnil isti vir, je moški iz strahu, da bi razbojniki lahko ubili njegovega otroka, takoj povedal, kje je skrit denar. »Dva lažna policista sta ostala stražiti družino, trije pa so odšli v zgornje nadstropje in preiskali hišo. Medtem ko so iskali denar in dragocenosti, je eden od domačinov dvignil glavo in poskušal videti, kaj se dogaja. Razbojnik ga je udaril s pištolo po glavi in mu zagrozil, naj tega ne stori več, sicer bo naslednjič ustrelil. Ko so našli denar in nakit, so stekli iz hiše in skupaj z obema stražarjema pobegnili,« navaja vir.

Sin je bil med vdorom na telefonu z očetom

Ko so lažni policisti vdrli v hišo, se je eden od sinov po telefonu pogovarjal z očetom Štefanom S., ki je bil takrat v Nemčiji. »Oče je slišal vzklike 'Policija!' in otroški jok. Takoj je prekinil klic ter poklical svojega brata, ki živi v Novem Bečeju, in mu povedal, kaj je slišal. Prosil ga je, naj takoj pokliče policijo in odide do njegove hiše pogledat, kaj se dogaja,« je povedal vir.

Dodal je, da je Štefanov brat poklical policijo in se skupaj z ženo odpravil do hiše. »Ko je prišel na dvorišče, so iz hiše stopili lažni policisti ter njega in njegovo ženo z vzkliki: 'Policija, lezita na tla!' prisilili, da sta legla na tla. Nato so jima odvzeli mobilna telefona in ju odvrgli. Zatem so stekli z dvorišča in približno dvajset metrov stran sedli v siv audi A4 z dunajskimi registrskimi tablicami ter pobegnili,« trdi vir.

Kot poroča Informer, so pravi policisti prispeli približno dve minuti po pobegu storilcev. Takoj so začeli poostreno nadzirati vozila, vendar so razbojniki uspeli pobegniti. Med begom naj bi odstranili avstrijske registrske tablice, na obrobju Zrenjanina avtomobil polili z bencinom in ga zažgali. Policija je v hiši opravila ogled kraja dogodka in intenzivno dela na identifikaciji ter prijetju lažnih policistov.

»Po tem ne zaupam več nikomur«

Štefan S. je za omenjeni medij povedal, da ga po ropu najbolj skrbi varnost njegove družine. »Strah me je. Po tem ne zaupam več nikomur. Tega, kar se je zgodilo, ne bi privoščil niti največjemu sovražniku. Z ženo sva več kot trideset let delala v Nemčiji in varčevala. Želela sva kupiti še eno hišo. Nikomur nisva povedala, da nameravava kupiti novo nepremičnino, pa je nekdo vseeno izvedel. Upam, da bo policija roparje prijela,« je dejal, poroča Blic.rs.