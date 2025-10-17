  • Delo d.o.o.
NA MESTU MRTEV

Razkrito, kdo je ubiti moški v Beogradu – bil je na Interpolovi tiralici (VIDEO)

Posnetek streljanja se je razširil po družbenih omrežjih – policija je razorožila 21-letnika.
Bil je na Interpolovem seznamu. FOTO: Interpol, zaslonski posnetek

Bil je na Interpolovem seznamu. FOTO: Interpol, zaslonski posnetek

Razorožili so ga. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Razorožili so ga. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Osumljencu so odredili 48-urni pripor. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Antonio Ahel/ataimages/pixsell/p Pixsell

Osumljencu so odredili 48-urni pripor. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Antonio Ahel/ataimages/pixsell/p Pixsell

Bil je na Interpolovem seznamu. FOTO: Interpol, zaslonski posnetek
Razorožili so ga. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
Osumljencu so odredili 48-urni pripor. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Antonio Ahel/ataimages/pixsell/p Pixsell
A. G.
 17. 10. 2025 | 11:03
 17. 10. 2025 | 12:01
Na otroškem igrišču v Beogradu so v četrtek, 16. oktobra, zvečer ubili Cetinjana Filipa Ivanovića (33), pripadnika škaljarskega klana, za katerim je bila razpisana mednarodna tiralica.

Po prvih informacijah so napadalci Ivanovića ustrelili z enim samim strelom v čelo na Hercegovaški ulici, policisti pa so storilca ujeli nedaleč od kraja zločina. Po nalogu Višjega javnega tožilstva v Beogradu so mu odredili 48-urni pripor.

Preiskovalci še uradno preverjajo identiteto ubitega, saj so pri njem našli ponarejen slovenski potni list.

Ivanović je decembra lani pobegnil iz hišnega pripora, potem ko je odstranil elektronsko zapestnico. Od takrat je za njim izginila vsaka sled.

Bil je na Interpolovem seznamu. FOTO: Interpol, zaslonski posnetek
Bil je na Interpolovem seznamu. FOTO: Interpol, zaslonski posnetek

V Srbiji so mu sodili, ker je pomagal Lazaru Tejiću po umoru Bojana Mirkovića v beograjskem naselju Belvil, medtem ko ga črnogorske oblasti iščejo zaradi suma, da je bil član kriminalne združbe in sodeloval pri umorih ter hudih kaznivih dejanjih.

Po policijskih evidencah je bil Ivanović eden vodilnih članov cetinjske celice škaljarskega klana, ki že več let vodi krvav obračun s kavaškim klanom, poroča Kurir.

Posnetek se širi po družbenih omrežjih.

Zdravnica urgentne službe dr. Violeta Nikolić je za RTS potrdila, da je bil ustreljeni moški star 35 let in da se je streljanje zgodilo v četrtek ob 23.13. »Naša ekipa je lahko le potrdila smrt moškega,« je povedala.

Osumljencu so odredili 48-urni pripor. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Antonio Ahel/ataimages/pixsell/p Pixsell
Osumljencu so odredili 48-urni pripor. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Antonio Ahel/ataimages/pixsell/p Pixsell

Na družbenih omrežjih se hitro širi posnetek s kraja dogodka.

Osumljencu so odredili 48-urni pripor, kriminalisti pa nadaljujejo ogled kraja zločina, po katerem bodo znani dodatni podatki, poroča Slobodna Dalmacija.

Policisti v civilu so 21-letnega osumljenca ujeli le nekaj sto metrov stran in ga razorožili.

streljanjeBeogradsmrtdružbena omrežjaumornasiljepolicijapreiskavaSrbijanapad
