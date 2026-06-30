Le 300 metrov od piste strmoglavilo letalo s padalci, umrlo 11 ljudi

Polet, ki bi se moral za peterico začetnikov končati z nepozabnim krstnim skokom s padalom, se je pri Nancyju končal z grozljivo nesrečo. V strmoglavljenju manjšega letala v Franciji je umrlo vseh 11 ljudi na krovu, med njimi pilot, pet padalskih inštruktorjev in še pet tečajnikov. Letalo je poletelo z letališča Nancy-Essey, nato pa se je že kmalu po vzletu zrušilo v kraju Tomblaine, približno 300 metrov od vzletno-pristajalne steze. Po navedbah lokalnih oblasti je padlo na območje blizu ceste in stanovanjskih hiš. Širše območje nesreče so nemudoma zaprli, reševalci pa so svojcem in pričam ponudili psihološko pomoč.

Vzrok strmoglavljenja še ni znan.

Po poročanju francoskih medijev so bili med potniki tudi zdravstveni delavci oziroma študenti zdravstvene nege, nekaterim so skok s padalom podarili bližnji. Toda namesto trenutka adrenalina jih je pričakala smrt. »Videl sem letalo, ko se je že dvigalo in imelo nos v zraku, nato pa se je zaslišal hrup in nagnilo se je močno v desno,« je povedala priča, ki je nato tudi pomagala gasiti požar. Letalo vrste pilatus PC-6 je bilo registrirano v Nemčiji. Vzrok nesreče še ni znan. Preiskavo so prevzeli pristojni organi za letalske nesreče, na kraj tragedije pa sta po poročanju medijev prišla tudi notranji in prometni minister. Francijo je tako pretresla ena najhujših padalskih letalskih nesreč v zadnjih desetletjih.