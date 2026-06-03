Le nekaj dni po estetskem posegu umrla znana vplivnica: našli so jo v hotelski sobi

Vplivnico Hilde Lynn Helphenstein, ki jo je javnost poznala pod spletnim imenom Jerry Gogosian, so konec tedna našli mrtvo v hotelski sobi v brazilskem São Paulu. Stara je bila 40 let, okoliščine njene smrti pa preiskujejo pristojni organi, poroča People.

Helphensteinova je zadnje tri tedne bivala v Braziliji, kjer naj bi med drugim prestala estetski poseg. Alarm je sprožil moški, ki se je predstavil kot njen plastični kirurg. Ker se vplivnica ni odzivala na telefonske klice, se je odpravil v hotel, kjer je bivala, in osebje opozoril, da z njo ne more vzpostaviti stika. Hotelski uslužbenci so nato poklicali reševalce, ti pa so ob prihodu lahko le še potrdili njeno smrt. Policija je primer zabeležila kot sumljivo smrt, zato natančen vzrok smrti za zdaj ostaja neznan. Preiskava še poteka, oblasti pa preverjajo vse okoliščine.

V mednarodnih umetniških krogih je bila dobro znana po svojih komentarjih, analizah in pogosto provokativnih pogledih na sodobni umetniški trg. Na Instagramu je ustvarjala pod profilom JerryGogosian, kjer ji je sledilo več kot 150.000 ljudi. V opisu profila se je predstavljala kot »tvoja najboljša prijateljica v svetu umetnosti«, njene objave pa so redno spremljali zbiratelji, galeristi, umetniki in ljubitelji sodobne umetnosti.

Zadnja objava le dva dni pred smrtjo

Njena zadnja objava je nastala 29. maja, le dva dni pred smrtjo. V videoposnetku je sledilcem delila nasvet o samozavesti in življenjskem slogu ter jih spodbudila, naj si občasno privoščijo nekaj razkošja. Med drugim je dejala, da je povsem zdravo, če si človek kdaj želi počutiti nekoliko bolj elegantno in samozavestno. Primer spremlja tudi vodstvo luksuznega hotela Rosewood São Paulo, ki je v izjavi za javnost potrdilo sodelovanje s preiskovalci. Kot so sporočili, pristojnim organom zagotavljajo vse zahtevane informacije in dokumentacijo, ki bi lahko pripomogla k razjasnitvi okoliščin smrti.

Hilde Lynn Helphenstein. FOTO: Instagram

Brazilski mediji poročajo še, da je bil dan pred njeno smrtjo v hotelskem sistemu zabeležen incident zaradi domnevno neprimernega vedenja Helphensteinove in njenih spremljevalcev v hotelski restavraciji. Kaj natančno se je zgodilo v hotelski sobi 40-letne vplivnice, za zdaj ostaja nepojasnjeno. Več odgovorov naj bi prinesli rezultati preiskave in obdukcije, ki bo pokazala, ali je bila njena smrt kakorkoli povezana z nedavnim estetskim posegom ali drugimi okoliščinami njenega bivanja v Braziliji.